Ο Αντώνης Καραγιαννίδης ενσωματώθηκε στην προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος που ανεβάζει στροφές ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Γεωργία.

Με την προσθήκη του Αντώνη Καραγιαννίδη συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Γεωργία (26/11, 20:00 LIVE από το Gazzetta).

Στην αυριανή (26/11) πρωινή προπόνηση, θα ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι παίκτες της Ευρωλίγκα, προκειμένου να βοηθήσουν τη «γαλανόλευκη» στα ματς των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Αναλυτικά:

«Με την προσθήκη του Αντώνη Καραγιαννίδη συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών εν όψει της αυριανής (26/11, 20.00) αναμέτρησης με τη Γεωργία στο T-Center.

Οι υπόλοιποι παίκτες των ομάδων Ευρωλίγκας θα ενσωματωθούν στην αυριανή πρωινή προπόνηση που θα προηγηθεί του αγώνα».