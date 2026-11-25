Εθνική Μπάσκετ: Ενσωματώθηκε ο Καραγιαννίδης ενόψει Γεωργίας
Με την προσθήκη του Αντώνη Καραγιαννίδη συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στη Γεωργία (26/11, 20:00 LIVE από το Gazzetta).
Στην αυριανή (26/11) πρωινή προπόνηση, θα ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι παίκτες της Ευρωλίγκα, προκειμένου να βοηθήσουν τη «γαλανόλευκη» στα ματς των Προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.
Αναλυτικά:
«Με την προσθήκη του Αντώνη Καραγιαννίδη συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών εν όψει της αυριανής (26/11, 20.00) αναμέτρησης με τη Γεωργία στο T-Center.
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Οι υπόλοιποι παίκτες των ομάδων Ευρωλίγκας θα ενσωματωθούν στην αυριανή πρωινή προπόνηση που θα προηγηθεί του αγώνα».
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