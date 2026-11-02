Σταμούλης: «Προκαλεί δέος η συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας»

Ο Γιώργος Σταμούλης, Έλληνας πρωταθλητής μεγάλων αποστάσεων, επιστρέφει για τρίτη φορά στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας.

Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Σταμούλης θα βρεθεί στη γραμμή εκκίνησης του 43ου Μαραθωνίου Αθήνας. Του Αυθεντικού, με κύριο στόχο να ολοκληρώσει υγιής την τρίτη του συμμετοχή στην αυθεντική διαδρομή, όντας απαλλαγμένος από την πίεση των επιδόσεων.

Για τον 28χρονο Έλληνα πρωταθλητή των αποστάσεων η επιστροφή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο σηματοδοτεί μια δεύτερη ευκαιρία για να φτάσει στον τερματισμό, καθώς η περσινή συμμετοχή του έληξε άδοξα λόγω προβλημάτων που δεν του επέτρεψαν να περάσει τη γραμμή του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο.

Ο αθλητής του Δημήτρη Θεοδωρακάκου προέρχεται από μία γεμάτη αγωνιστική χρονιά, με διαδοχικές αγωνιστικές προκλήσεις.

Όσον αφορά τον Μαραθώνιο της Αθήνας, ο Σταμούλης δήλωσε ότι η προετοιμασία του ξεκίνησε τον Ιούνιο, με βασικότερο στόχο την παρθενική του συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ στο Μπέρμιγχαμ, όπου ο ίδιος κατέλαβε την 41η θέση με 2:20:21.