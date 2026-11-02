Σταμούλης: «Προκαλεί δέος η συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας»
Την Κυριακή 8 Νοεμβρίου, ο Γιώργος Σταμούλης θα βρεθεί στη γραμμή εκκίνησης του 43ου Μαραθωνίου Αθήνας. Του Αυθεντικού, με κύριο στόχο να ολοκληρώσει υγιής την τρίτη του συμμετοχή στην αυθεντική διαδρομή, όντας απαλλαγμένος από την πίεση των επιδόσεων.
Για τον 28χρονο Έλληνα πρωταθλητή των αποστάσεων η επιστροφή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο σηματοδοτεί μια δεύτερη ευκαιρία για να φτάσει στον τερματισμό, καθώς η περσινή συμμετοχή του έληξε άδοξα λόγω προβλημάτων που δεν του επέτρεψαν να περάσει τη γραμμή του τερματισμού στο Καλλιμάρμαρο.
Ο αθλητής του Δημήτρη Θεοδωρακάκου προέρχεται από μία γεμάτη αγωνιστική χρονιά, με διαδοχικές αγωνιστικές προκλήσεις.
Όσον αφορά τον Μαραθώνιο της Αθήνας, ο Σταμούλης δήλωσε ότι η προετοιμασία του ξεκίνησε τον Ιούνιο, με βασικότερο στόχο την παρθενική του συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Α/Γ στο Μπέρμιγχαμ, όπου ο ίδιος κατέλαβε την 41η θέση με 2:20:21.
Στη συνέχεια ακολούθησε προετοιμασία στο Font-Romeu και λίγο αργότερα η συμμετοχή στον Ημιμαραθώνιο της Κοπεγχάγης. Εκεί, πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση, σημειώνοντας νέο ατομικό ρεκόρ με 1:04:50 και αναρριχήθηκε στην πέμπτη θέση της πανελλήνιας κατάταξης όλων των εποχών στην απόσταση, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του εξέλιξη και την καλή αγωνιστική του κατάσταση.
Από εκείνο το σημείο και έπειτα, όλη η προσοχή του στράφηκε στην αυθεντική διαδρομή:
«Η προετοιμασία μου μέχρι στιγμής έχει κυλήσει πάρα πολύ καλά. Πρόκειται για μια μακρά αγωνιστική περίοδο, καθώς ξεκίνησα από τον Ιούνιο, με στόχο τη συμμετοχή μου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Μπέρμιγχαμ, όπου εκπροσώπησα την Ελλάδα στο αγώνισμα του Μαραθωνίου.
Ακολούθησε προετοιμασία στο Font-Romeu και, στα τέλη Σεπτεμβρίου, η συμμετοχή μου στον Ημιμαραθώνιο της Κοπεγχάγης, όπου σημείωσα νέο ατομικό ρεκόρ με 1:04:50. Από εκεί και πέρα, όλη μου η προσοχή στράφηκε στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας. Φέτος, δεν έχω θέσει κάποιο χρονικό στόχο. Θέλω να απαλλαγώ από την πίεση των επιδόσεων, να απολαύσω τη διαδρομή και να ζήσω αυτή τη μοναδική γιορτή για την Αθήνα και την Ελλάδα».
Για τον Έλληνα πρωταθλητή, άλλωστε, η συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο έχει ξεχωριστή σημασία, καθώς η ιστορική διαδρομή κουβαλά ένα συμβολισμό που ξεπερνά τα αγωνιστικά αποτελέσματα. Η αφετηρία στον Μαραθώνα και ο τερματισμός στο Παναθηναϊκό Στάδιο συνθέτουν μία εμπειρία που κάθε δρομέας ονειρεύεται να ζήσει:
«Είναι η τρίτη μου συμμετοχή και κάθε φορά η σκέψη ότι τρέχω στη διαδρομή όπου ξεκίνησαν όλα μου προκαλεί δέος και ανυπομονησία. Ανυπομονώ να δοκιμάσω ξανά τα σωματικά και πνευματικά μου όρια και, πάνω απ’ όλα, να φτάσω υγιής στο Καλλιμάρμαρο και να απολαύσω κάθε στιγμή αυτής της εμπειρίας».
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