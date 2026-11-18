Κάτοικο Σαουδικής Αραβίας θέλουν να κάνουν τον Γκουαρδιόλα ομάδες του πρωταθλήματος, ωστόσο ο Ισπανός τεχνικός δεν βιάζεται για την επιστροφή του στους πάγκους.

Όπως είναι λογικό ο Γκουαρδιόλα είναι... περιζήτητος και υπάρχει ενδιαφέρον από πολλούς συλλόγους ακόμα και από την άλλη άκρη του πλανήτη. Όπως επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος του έχουν ήδη φτάσει στα χέρια του Ισπανού προπονητή προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία. Όπου μάλιστα πριν λίγες μέρες βρέθηκε στη «Coca-Cola Arena» για να δει από κοντά το Ντουμπάι BC - Αναντολού Εφές για τη 12η αγωνιστική της EuroLeague.

Συγκεκριμένα ο Ζοζέπ Μαρία Ορομπίτγκ μίλησε στην «Αλ Ριγιάντια» και αποκάλυψε ότι οι προτάσεις έγιναν μέσω διαμεσολαβητών. Ωστόσο ο διαμεσολαβητής του έμπειρου κοουτς δεν θέλησε να αποκαλύψει τα ονόματα των ομάδων που τον προσέγγισαν. Ενώ ακόμη ξεκαθάρισε πως ο Γκουαρδιόλα δεν σκοπεύει να ασχοληθεί με αυτές τις προτάσεις, τουλάχιστον όχι ακόμη.

«Έχουμε δεχθεί προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία μέσω διαμεσολαβητών, αλλά ο Πεπ αρνείται κατηγορηματικά να εξετάσει οποιαδήποτε από αυτές αυτή τη στιγμή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο Ισπανός τεχνικός δεν βιάζεται να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Όπως εξήγησε ο ατζέντης του, οι συζητήσεις για το μέλλον του θα ξεκινήσουν πριν από την έναρξη της επόμενης σεζόν.Υπενθυμίζεται πως ο Γκουαρδιόλα ολοκλήρωσε το 2026 τη δεκαετή παρουσία του στη Μάντσεστερ Σίτι, την πιο μακρά συνεργασία της προπονητικής του διαδρομής. Με τους «πολίτες» κατέκτησε έξι πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα Champions League.