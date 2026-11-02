Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών απέκτησε τη δική του εφαρμογή, με σκοπό ο κόσμος να μπορεί το διήμερο της διοργάνωσης να «ζήσει» τον σπουδαίο αυτό θεσμό από οπουδήποτε.

Βιώστε την απόλυτη εμπειρία του Μαραθωνίου Αθήνας, του Αυθεντικού με την επίσημη εφαρμογή, που είναι διαθέσιμη για δωρεάν λήψη σε συσκευές iOS και Android. Πρόκειται για μια σύγχρονη και εύχρηστη εφαρμογή, ο απόλυτος οδηγός για τον δρομέα, αλλά και τον φίλαθλο που θέλει να ακολουθήσει τη δράση του διημέρου του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Για την αναζήτηση της εφαρμογής πληκτρολογήστε Athens Authentic Marathon.

Οι δυνατότητες της εφαρμογής είναι οι εξής:

Live Tracking / Ζωντανή παρακολούθηση

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιτρέψουν στους φίλους και την οικογένειά τους να παρακολουθούν την πρόοδό τους στον αγώνα σε πραγματικό χρόνο, πραγματοποιώντας σύνδεση στη λειτουργία «Ο Αγώνας μου» (“My Race”) με τον αριθμό συμμετοχής τους και το email τους. Σχετικές οδηγίες θα σταλούν με email σε κάθε δρομέα. Για τους θεατές δεν απαιτούνται στοιχεία σύνδεσης.

Το Live Tracking λειτουργεί χρησιμοποιώντας δεδομένα GPS για να δώσει την πραγματική θέση του δρομέα, αντί να υπολογίζει απλά το πιο πρόσφατο σημείο ελέγχου. Οι φίλοι και η οικογένεια μπορούν να παρακολουθήσουν την πρόοδο ενός συμμετέχοντα κατά τη διάρκεια του αγώνα, ακόμη κι αν ο δρομέας δεν έχει ενεργοποιήσει την επιλογή Live tracking, ωστόσο η θέση του στη διαδρομή θα καταγράφεται με βάση τους ενδιάμεσους χρόνους του στα σημεία ελέγχου.

Αγαπημένοι Δρομείς

Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει έως και 25 δρομείς ως «Αγαπημένους» και να παρακολουθεί την πρόοδό τους κατά τη διάρκεια του αγώνα σε πραγματικό χρόνο.

Live Leaderboard / Λίστα προπορευόμενων

Μέσω της “Λίστας Προπορευόμενων” ο κάθε χρήστης μπορεί να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα και τους ενδιάμεσους χρόνους των προπορευόμενων ανδρών και γυναικών.

Νέα & Χρήσιμες Πληροφορίες

Όλες οι τελευταίες ενημερώσεις είναι διαθέσιμες στην ενότητα «Νέα & Χρήσιμες Πληροφορίες».

Selfies

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