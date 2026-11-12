Σκόουλς για Χάαλαντ: «Θα πάει στην Μπαρτσελόνα»

Το μέλλον του Έρλινγκ Χάαλαντ και κατά πόσο αυτό θα επηρεαστεί από την υπόθεση των οικονομικών παραβάσεων της Μάντσεστερ Σίτι, είναι από τα βασικά θέματα συζήτησης, με το ενδεχόμενο αποχώρησής του από το «Έτιχαντ» να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο.

Η απόφαση για τις 115 κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Μάντσεστερ Σίτι σχετικά με παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League αναμένεται τον Ιανουάριο. Ωστόσο, το ενδεχόμενο μίας ιδιαίτερα αυστηρής ποινής, ακόμη και υποβιβασμού, θα μπορούσε να οδηγήσει αρκετούς από τους κορυφαίους παίκτες της στην πόρτα της έξοδου

Ένας από αυτούς είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, θα ήταν δύσκολο για έναν παίκτη τέτοιου επιπέδου να αγωνίζεται στην Championship, την ώρα μάλιστα που πολλές κορυφαίες ομάδες θα ήθελαν να τον έχουν στο ρόστερ τους. Ωστόσο, όπως αναφέρει η «AS», η πλευρά του Νορβηγού δεν δείχνει να προβληματίζεται από τα δημοσιεύματα.

Αυτό δεν εμποδίζει όμως τα σενάρια, κυρίως στην Αγγλία. Ο παλαίμαχος μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Σκόουλς, σε συζήτησή του στο podcast «The Good, The Bad & The Football», κλήθηκε να προβλέψει ποια ομάδα θα μπορούσε να αποκτήσει τον Χάαλαντ, εφόσον εκείνος αποχωρούσε από τη Σίτι.

«Στην Μπαρτσελόνα. Παρότι μοιάζει με παίκτη της Ρεάλ Μαδρίτης και μπορώ εύκολα να τον φανταστώ να φοράει τη φανέλα της, πιστεύω ότι θα πάει στην Μπαρτσελόνα», ανέφερε ο Σκόουλς.