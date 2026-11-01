Mαραθώνιος Νέας Υόρκης: Από τις 127 συμμετοχές το 1970, στις 60.000 το 2026

Ο μαραθώνιος της Νέας Υόρκης άρχισε από μια παρέα πριν από 57 χρόνια, για να φθάσουμε σχεδόν στις 60.000 το 2026, οι νικητές στον φετινό αγώνα.

Ημέρα μαραθώνιου η Κυριακή 1η Νοεμβρίου στη Νέα Υόρκη, με 60.000 περίπου δρομείς από όλον τον κόσμο να παίρνουν μέρος σε ένας από τους οκτώ majors μαραθώνιους.

Μια ιστορία που άρχισε στις 13 Σεπτεμβρίου 1970, τότε 127 άτομα πλήρωσαν από ένα δολάριο ο καθένας για να τρέξουν στον 1ο μαραθώνιο της Νέας Υόρκης, με τη διαδρομή να είναι τέσσερις γύροι στο Central Park, με 55 να τερματίζουν και τον αγώνα να έχει προϋπολογισμό 1.000 δολαρίων.

Ο αγώνας για πέντε χρόνια παρέμεινε στο Central Park, για να βγει συνέχεια στους δρόμους και από το 1976 η διαδρομή χαράκτηκε να περνά κι από τις πέντε κομητείες, το Στέιτεν Ίλαντ, το Μπρούκλιν, το Κουίνς, το Μπρονξ και το Μανχάταν. Εκείνη τη χρονιά τη νέα διαδρομή έτρεξαν 2.090 δρομείς και 1.549 τερμάτισαν.

Με τα χρόνια ο μαραθώνιος της Νέας Υόρκης γιγαντώθηκε, για να φθάσει το 2025 με 59.226 δρομείς από 132 χώρες να τερματίζουν, δημιουργώντας νέο ρεκόρ.

60,000 people and they are still coming! @nyrr #nyc #NYCMarathon @nycmarathon https://t.co/WFeYrtvzhT — Melissa Armo (@MelissaArmo) November 1, 2026

Ο Άλμγκρεν ντεμπούτο με νίκη

Ο Αντρέας Άλμγκρεν ήταν ο μεγάλος θριαβευτής στον φετινό μαραθώνιο, ο Σουηδός συνδύασε την πρώτη του απόπειρα στην απόσταση με τη νίκη του στη Νέα Υόρκη, τερματίζοντας σε 2ώρ.06:01.

Ο Αλμγκρεν είχε περισσότερες δυνάμεις στο τέλος, με τον Ιταλό, Γιεμανεμπερχάν Κρίπα να τερματίζει στη 2η θέση σε 2ώρ.06:14, με άλλους τέσσερις δρομείς να σημειώνουν χρόνο κάτω από τις 2ώρ.07.

Andreas Almgren 🇸🇪 makes a stunning marathon debut, winning the New York City Marathon in 2:06:01! The Swede pulled away from Yemaneberhan Crippa 🇮🇹 over the final mile to seal the victory, with the Italian finishing 2nd in 2:06:14. https://t.co/U0Rf3rs9mc — Track & Field Gazette (@TrackGazette) November 1, 2026

Σε ελάχιστες διαφορές κρίθηκε και ο αγώνας των γυναικών, με νικήτρια την Κενυάτισσα, Σέιλε Τσεπκιρούι σε 2ώρ.24:36, για να ακολουθήσουν η Αμερικανίδα, Τζέσικα ΜαΚλέιν (2ώρ.24:42) και η Κενυάτισσα, Ελεν Ομπίρι (2ώρ.24:43).