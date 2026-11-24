Το Gazzetta μπήκε στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια», στις όχθες της λίμνης του Κόμο, εκεί όπου η ΑΕΚ θέλει απόψε να κάνει πράξη το ρητό που είναι γραμμένο κάτω από ένα ιδιαίτερο άγαλμα το οποίο κοσμεί την είσοδο ενός γηπέδου που κλείνει 100 χρόνια ζωής. Αποστολή στο Κόμο: Δημήτρης Βέργος

Μπαίνοντας από την κεντρική είσοδο του γηπέδου της Κόμο πέφτεις πάνω σε ένα άγαλμα ενός προσώπου που δεν είναι γνωστό. Κάτω από τη μαρμάρινη αυτή μορφή που φοράει τη φανέλα της ιταλικής ομάδας και πανηγυρίζει, υπάρχει το σήμα του κλαμπ και ένα ρητό: «Per colui che crede tutti i sogni sono possibili». Δηλαδή «Για εκείνον που πιστεύει, όλα τα όνειρα είναι δυνατά». Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο μυστηριώδης τύπος που έχει τέτοια ξεχωριστή θέση στην είσοδο του σπιτιού της αποψινής αντιπάλου της ΑΕΚ στα αστέρια του Champions League; Μπορεί για μας να ήταν άγνωστος, αλλά για τους ντόπιους που υποστηρίζουν με πάθος την ομάδα της πόλης τους είναι η προσωποποίηση της αφοσίωσης σε αυτήν.

Πρόκειται για τον Αλεσάντρο Γκαμπριελόνι, τον ποδοσφαιριστή που υπέγραψε στην Κόμο το 2018 όταν αγωνιζόταν στην τέταρτη κατηγορία και μαζί της ανέβηκε ως το 2024 όλες τις κατηγορίες του ιταλικού ποδοσφαίρου παίζοντας στη Serie A! Μάλιστα κατάφερε να σκοράρει και στις τέσσερις κατηγορίες με τη φανέλα της Κόμο! Η ΑΕΚ λοιπόν απόψε εδώ στις όχθες της λίμνης του ιταλικού Βορρά, ακριβώς κάτω από τις Άλπεις, καλείται να κάνει πράξη αυτό το ρητό του Γκαμπριελόνι, ο οποίος σήμερα στα 32 του χρόνια αγωνίζεται ως δανεικός από την Κόμο στην Παλέρμο της Serie B.

Φτάνοντας στο «Τζουζέπε Σινιγκάλια» (το οποίο πήρε το όνομά του από έναν πρωταθλητή κωπηλάτη από το Κόμο που σκοτώθηκε στα 32 του στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο) αντιλαμβάνεσαι ότι πρόκειται για ένα γέρικο γήπεδο, το οποίο σε μερικούς μήνες κλείνει έναν αιώνα ζωής. Χτισμένο το 1927 την εποχή της δικτατορίας του Μπενίτο Μουσολίνι αποτέλεσε ένα από τα πρώτα έργα της ορθολογικής αρχιτεκτονικής που βασίζεται στη συμμετρία και την απλότητα στην κατασκευή. Κάτι που μπορεί να διακρίνει κανείς με τη μία τόσο στους εξωτερικούς, όσο και στους εσωτερικούς του χώρους του. Στην κεντρική είσοδο δεσπόζει ένα πανό με την επιγραφή «Semm Cumasch», το οποίο στην τοπική διάλεκτο σημαίνει «Είμαστε η Κόμο» ως μια ένδειξη ενότητας μεταξύ της ομάδας, των οπαδών και της τοπικής κοινωνίας.

Σε έναν τοίχο απέναντι ακριβώς από το άγαλμα του Γκαμπριελόνι, το μάτι σου πέφτει πάνω σε έναν πίνακα, ο οποίος απεικονίζει τον Σεσκ Φάμπρεγας και τους παίκτες του, οι οποίοι υπό τις οδηγίες του έχουν καταφέρει να παίζουν στην ελίτ της Ευρώπης και να βρίσκονται απόψε στον δρόμο της ΑΕΚ, έχοντας προηγουμένως... τρομοκρατήσει με τέσσερα γκολ τη Λειψία και τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και έχοντας σκορπίσει τη Λανς με το ασύλληπτο 9-1.

Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, όπως τόνισε και ο ίδιος μιλώντας χθες στη συνέντευξη Τύπου, θα χρειαστούν να δείξουν μεγάλη εξυπνάδα και απόλυτη συγκέντρωση στο παιχνίδι τους για να αντιμετωπίσουν μια από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη στην κατοχή της μπάλας. Η ΑΕΚ θα πρέπει να είναι αποφασισμένη για να τα κάνει όλα τέλεια όταν θα ανέβει τα σκαλιά και θα βγει μέσα από την καταπακτή του «Τζουζέπε Σινιγκάλια». Ακόμα ένα χαρακτηριστικό δείγμα ενός παλιού ιταλικού γηπέδου...

Για εκείνον που πιστεύει, όλα τα όνειρα είναι δυνατά λοιπόν, όπως γράφει και το ρητό στο άγαλμα του Γκαμπριελόνι. Ο Νίκολιτς πιστεύει στην ομάδα του, κάτι που επανέλαβε και χθες. Η αποστολή της ΑΕΚ είναι δεδομένα δύσκολη απέναντι στην 5η της βαθμολογίας της Serie A αυτή τη στιγμή. Αλλά σε αυτό το επίπεδο βρίσκεσαι για αυτές τις προκλήσεις. Για να τις ζήσεις, να τις απολαύσεις και στο τέλος της βραδιάς γιατί να μην αποδειχθεί για την ΑΕΚ μια γλυκιά νύχτα στις όχθες της λίμνης γύρω από την οποία κρέμεται η γραφική πόλη του Κόμο. Όπως και το γήπεδο στο οποίο ο Δικέφαλος ετοιμάζεται για την αποψινή ευρωπαϊκή του παράσταση...