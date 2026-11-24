Ο Τάι Τζερόμ την... είδε Στεφ Κάρι στην αναμέτρηση των Γκρίζλις με τους Χόρνετς.

Οι Γκρίζλις έχουν ξεκινήσει εξαιρετικά τη σεζόν και αποτελούν την ευχάριστη έκπληξη της λίγκας με ρεκόρ 13-5. Μια ομάδα με πολύ ταλέντο (Μπούζερ, Κάουαρντ, Γουέλς, Εντέι), αλλά και έναν παίκτη που κάνει... παπάδες φέτος.

Ο λόγος για τον Τάι Τζερόμ που απογειώθηκε τη φετινή σεζόν και μετρά 24.8 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 3.4 ασίστ κατά μέσο όρο. Ένας εξαιρετικός σουτέρ που το έδειξε απέναντι στους Χόρνετς.

Εκεί λοιπόν... τρέλανε κόσμο αφού ευστόχησε σε δύο τρίποντο από το logo, κάτι που δεν μπορούσε να πιστέψει και ο εκφωνητής. Σίγουρα νιώθει καλά στο Μέμφις ο Τζερόμ και απολαμβάνει το μπάσκετ.