Ο Εμμανουήλ Καραλής έσβησε κεράκια για τα 27α γενέθλιά του στο ΟΑΚΑ, όπου το παρών έδωσαν ο πρόεδρος της ΕΟΕ, Ισίδωρος Κούβελος και η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα.

Μια όμορφη έκπληξη περίμενε τον Εμμανουήλ Καραλή το πρωί της Τρίτης (20/10) στο κλειστό του ΟΑΚΑ, με αφορμή τα 27α γενέθλιά του. Η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Ισίδωρος Κούβελος, και η Α’ Ειδική Γραμματέας της Ομοσπονδίας, Λούλα Καρατζά, βρέθηκαν στην εγκατάσταση για να του ευχηθούν από κοντά και να σβήσουν μαζί του τα εορταστικά κεράκια.

Παρόντα ήταν και πολλά μέλη της εθνικής ομάδας στίβου, μεταξύ των οποίων ο Μίλτος Τεντόγλου και η Τατιάνα Γκούσιν, οι οποίοι πραγματοποιούσαν την προπόνησή τους.

Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής δέχθηκε με μεγάλη χαρά την έκπληξη και τα δώρα του Προέδρου της ΕΟΕ Ισίδωρου Κούβελου προς τον ίδιο και τη δίδυμη αδελφή του Αγγελική, ανταποδίδοντας με θερμές αγκαλιές και χαμόγελα. Οι παρευρισκόμενοι τού ευχήθηκαν υγεία, προσωπική ευτυχία και ακόμη περισσότερες επιτυχίες στους αγωνιστικούς χώρους.

Ο «Μανόλο» έλαβε, πάντως, και ένα πρόωρο δώρο από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου, μία μέρα νωρίτερα, καθώς ανακοινώθηκε ότι η μονομαχία του με τον Μόντο Ντουπλάντις στο άλμα επί κοντώ, στη Ζυρίχη, συμπεριλήφθηκε στη λίστα των υποψηφιοτήτων για τη «Κορυφαία Στιγμή της Χρονιάς».

Σε εκείνον τον σπουδαίο αγώνα, ο Σουηδός άλτης ξεπέρασε τα 6,25 μ., ενώ ο Καραλής τα 6,20 μ., σε μία από τις πιο εντυπωσιακές μονομαχίες της χρονιάς στο αγώνισμα.