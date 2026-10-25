Ο Ντούσαν Μάντιτς εξέφρασε τη θέση του με αφορμή τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη Σερβία, αναφέροντας πως υπάρχουν πιο σπουδαία από τα τρία χρυσά μετάλλια στους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πρόωρες βουλευτικές εκλογές την Κυριακή (25/10) στη Σερβία μέσα σε ένα έντονο κλίμα πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής, με το κυβερνών κόμμα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς να αντιμετωπίζει τη δυναμική άνοδο της «Φοιτητικής Λίστας», ενός κινήματος που γεννήθηκε μέσα από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις των προηγούμενων δύο ετών.

Ο Ντούσαν Μάντιτς, αν και ζει στη Βουδαπέστη αγωνιζόμενος με τη Φερεντσβάρος, με ανάρτησή του έστειλε το δικό του μήνυμα. Ο 32χρονος παίκτης, ένα από τα μεγάλα αστέρια της εθνικής ομάδας πόλο της Σερβίας, αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στη χώρα του και στην έλλειψη αξιών.

Με φωτογραφία του να πανηγυρίζει το τρίτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο από τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι το 2024 και ντυμένη με το «Nothing Else Matters» των Metallica, ο Μάντιτς έγραψε: «Τρία χρυσά ολυμπιακά μετάλλια. Τρεις λόγοι για να είμαστε περήφανοι. Και τρία πράγματα στη ζωή που είναι πιο σημαντικά από οποιοδήποτε μετάλλιο, δικαιοσύνη, ελευθερία και αξιοπρέπεια. Ποτέ μην εγκαταλείπετε αυτό που πιστεύετε! Υπάρχει Θεός!».

Ο Μάντιτς είναι ανάμεσα στους 11 παίκτες της εθνικής ομάδας που αποφάσισαν να απέχουν από την εθνική ομάδα, όσο ο Σλόμπονταν Σόρο είναι πρόεδρος της σερβικής ομοσπονδίας υδατοσφαίρισης.