Ο Ραχίμ Στέρλινγκ κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και καταδικάστηκε σε 12 μήνες φυλάκισης.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι και εθνικής Αγγλίας Ραχίμ Στέρλινγκ είχε συλληφθεί τον περασμένο Σεπτέμβρη για επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια υποξειδίου του αζώτου, γνωστό ως αέριο γέλιου ή «Hippy crack» με τον ίδιο να είχε δηλώσει τότε πως «έχει πρόβλημα».

Με πλούσια καριέρα σε ομάδες όπως η Άρσεναλ, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Μάντσεστερ Σίτι και τελευταία ομάδα την Φέγενορντ. Ο Στέρλινγκ έχει και 82 συμμετοχές με την εθνική Αγγλίας, ενώ είχε δηλώσει ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση και κατοχή υποξειδίου του αζώτου, όμως και για την μη προσκόμιση αλκοτέστ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το BBC την τετάρτη (25/11), κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε για 12 μήνες φυλάκισης με αναστολή 18 μηνών. Ωστόσο, του επιβλήθηκε επίσης και η ποινή απαγόρευσης οδήγησης για δύο χρόνια και 100 ώρες κοινοφελούς εργασίας.

Αυτόπτες μάρτυρες είδαν τον 31χρονο να εισπνέει από ένα λευκό μπαλόνι την ώρα που οδηγούσε με το αυτοκίνητο να αλλάζει επικίνδυνα λωρίδες, με έναν αυτόπτη μάρτυρα να τονίζει οτι θα μπορούσε να σκοτώσει κάποιον με τον τρόπο που οδηγούσε.

Ο Στέρλινγκ παραμένει χωρίς ομάδα, και συνολικά στην καριέρα του έχει κατακτήσει τέσσερα πρωταθλήματα Αγγλίας με την Μάντσεστερ Σίτι.