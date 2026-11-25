Ο Μπάμπης Κωστούλας μίλησε σε συνέντευξη για την πορεία του στην Μπράιτον και αποκάλυψε τι τον δυσκόλεψε περισσότερο όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό.

Μια νέα συνέντευξη παραχώρησε ο Μπάμπης Κωστούλας στην Αγγλία, με τον Έλληνα στράικερ να συνεχίζει να είναι από τους ποδοσφαιριστές που... τραβούν τα βλέμματα στο Νησί.

Ο επιθετικός της Μπράιτον αυτή τη φορά μίλησε στο Sussex World, όπου αναφέρθηκε τόσο στην πορεία του στους Γλάρους, τη σχέση του με τον προπονητή, Φαμπιάν Χίρτσελερ, τον Στέφανο Τζίμα, αλλά παράλληλα αποκάλυψε και τι ήταν εκείνο που τον δυσκόλεψε όταν αποχώρησε από τον Ολυμπιακό.

Ο «Babistuta» εξήγησε πως η καθημερινότητα ήταν εκείνη που αποτέλεσε το πιο δύσκολο πράγμα μετά τη μεταγραφή του στον σύλλογο της Premier League, καθώς στην Αγγλία περνάει πολύ περισσότερες ώρες στο προπονητικό κέντρο, συγκριτικά με την Ελλάδα.

Για τον προπονητή του στην Μπράιτον:

«Είναι σαφής στις οδηγίες που δίνει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι πάντα σαφής. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν άλλαξα τον τρόπο που αγωνίζομαι. Και την περασμένη σεζόν μπορούσα να κάνω τέτοιου είδους πράγματα στο γήπεδο, αλλά τώρα έχω έναν πιο ελεύθερο ρόλο, ειδικά στη θέση που παίζω. Μου αρέσει».

Για τη μεγαλύτερη δυσκολία όταν έφυγε από τον Ολυμπιακό:

«Η καθημερινότητα, νομίζω, ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Περνάμε πολλές ώρες στο προπονητικό κέντρο, περισσότερες από όσες είχα συνηθίσει στην Ελλάδα. Υπάρχουν διαφορετικά είδη προπόνησης, μια διαφορετική προσέγγιση στο παιχνίδι, περισσότερες συναντήσεις και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα».

Για τον Τζέιμς Μίλνερ:

«Οι περισσότεροι από τους μεγαλύτερους σε ηλικία παίκτες έρχονταν και μου έλεγαν κάτι ως συμβουλή. Την περασμένη σεζόν, ο Τζέιμς Μίλνερ μου μιλούσε πολύ και προσπαθούσε να με βοηθήσει. Είναι σημαντικό να έχεις κάποιον να σε βοηθά να καταλάβεις τον τρόπο που λειτουργεί η ομάδα εδώ».

Για τις διαφορές με την Ελλάδα και τον Στέφανο Τζίμα:

«Είναι τελείως διαφορετικά. Αν κάποιος από εδώ μετακομίσει στην Ελλάδα, θα χρειαστεί κι αυτός χρόνο. Θα είναι δύσκολο για εκείνον. Πρέπει να βρεις κάποιον που να μπορείς να εμπιστευτείς, να έχεις καλή σχέση μαζί του, να μπορείς να του μιλήσεις και ο οποίος θα σε βοηθήσει να κατανοήσεις τα περισσότερα πράγματα εδώ, καθώς και το τι αναμένεται από εσένα».

Χαίρομαι πραγματικά για αυτόν (σσ Τζίμα). Έχει πολύ σωστή νοοτροπία και τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Πιστεύω ότι θα τα πάει περίφημα».

Για τη συνέχεια της σεζόν:

«Δεν σκεφτόμαστε τι θα γίνει μετά από έξι μήνες, όταν θα έχει ολοκληρωθεί η σεζόν. Απλώς απολαμβάνουμε την κάθε μέρα, προσπαθώντας να είμαστε χαρούμενοι και να κερδίζουμε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε».