Θλίψη στην Έδεσσα: Έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο η 21χρονη αθλήτρια Φαίη Δημητριάδου

Θλίψη στην τοπική κοινωνία της Έδεσσας με τον ξαφνικό χαμό της 22χρονης Φαίης Δημητριάδου, που έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο στη Ρόδο.

Τεράστια θλίψη σκόρπισε στην τοπική κοινωνία της Έδεσσας (και όχι μόνο) η είδηση του απροσδόκητου θανάτου της 21χρονης αθλήτριας Φαίης Δημητριάδου, που έφυγε από τη ζωή σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.

Η νεαρή ήταν πρωταθλήτρια στις κατηγορίες Κ16 και Κ18 στα 400 μέτρα, ενώ αποτελούσε μέλος του ΓΣ Έδεσσας από τα πέντε της χρόνια, μέχρι και τη στιγμή που άφησε την πόλη για να σπουδάσει.

Σύμφωνα με τη «Ροδιακή», το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στις 04:35 τα ξημερώματα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, στο νησί των Δωδεκανήσων.

Η 21χρονη οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαινε ως συνεπιβάτιδα και μία 27χρονη. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, η νεαρή οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος. Η μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της, ανετράπη και προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα η νεαρή Φαίη να χάσει τη ζωή της.

Η ανακοίνωση του ΓΣ Έδεσσας:

«Πιο φτωχή η οικογένειά μας από σήμερα.

Με ανείπωτη θλίψη και συντριβή, η οικογένεια του Γ.Σ. Έδεσσας αποχαιρετά την αθλήτριά της, Δημητριάδου Φαίη.

Η ξαφνική και τραγική απώλειά της σε τροχαίο δυστύχημα αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στις καρδιές όλων μας και στον σύλλογό μας. Η 21 ετών Φαίη δεν ήταν μόνο μια ξεχωριστή αθλήτρια και πρωταθλήτρια Ελλάδος, αλλά ένα παιδί γεμάτο ήθος, χαμόγελο και φως.

Κάθε μέρα μαζί μας, από την ηλικία των 5 ετών, μέχρι που έφυγε να σπουδάσει.

Είναι πολύ άσχημο να χάνουμε τα παιδιά μας, γιατί για εμάς είναι παιδιά μας τόσο μέσα όσο και έξω από τα γήπεδα.

Οι προπονητές και οι συναθλητές της εκφράζουμε τα θερμά και ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της. Καλό ταξίδι στο φως, Φαιούλα.

Θα είσαι πάντα μαζί μας σε κάθε διαδρομή».