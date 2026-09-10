Τις επόμενες ημέρες θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση της ΚΕΔ/ΕΟΚ σε όλες τις ομάδες της Stoiximan GBL, όσον αφορά τους νέους κανονισμούς για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Πανέτοιμη είναι η ΚΕΔ/ΕΟΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο (2026-2027), όπου προχωράει σε μια σημαντική πρωτοβουλία ενημέρωσης των ομάδων της Stoiximan GBL για τις αλλαγές που αφορούν τους νέους κανονισμούς διαιτησίας.

Τις επόμενες ημέρες, ένας διαιτητής και ένας καθηγητής διαιτησίας θα επισκεφθούν τις ομάδες της Stoiximan GBL, προκειμένου να παρουσιάσουν και να αναλύσουν στους παίκτες και στα προπονητικά επιτελεία τις σημαντικότερες αλλαγές που θα ισχύσουν από τη νέα σεζόν.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική δράση, καθώς στόχος είναι να υπάρξει ξεκάθαρη και πλήρης ενημέρωση όλων των μελών μιας ομάδας, ώστε οι νέοι κανονισμοί να γίνουν απόλυτα κατανοητοί και να περιοριστούν στο ελάχιστο πιθανές παρερμηνείες κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Εξετάσεις κομισαρίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Παράλληλα, η ΚΕΔ/ΕΟΚ προχωρά και στην αξιολόγηση των κομισαρίων της Stoiximan GBL και των Εθνικών Κατηγοριών. Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, σε ένα clinic που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στόχος είναι να αξιολογηθούν οι γνώσεις και η ετοιμότητα των κομισαρίων, ώστε να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για τις απαιτήσεις της νέας αγωνιστικής περιόδου.

«Νέο αίμα» στο σώμα των κομισαρίων

Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη νέων κομισάριων. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία ανοίγει τον δρόμο για την είσοδο νέων ανθρώπων στο σώμα των κομισαρίων, με τους ενδιαφερόμενους να έχουν τη δυνατότητα, μέσα από τα προβλεπόμενα μαθήματα και τις εξετάσεις, να ενταχθούν άμεσα στο σώμα και να συμβάλουν στην ομαλή διεξαγωγή όλων των διοργανώσεων.

Με τις συγκεκριμένες δράσεις, η ΚΕΔ/ΕΟΚ επενδύει στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη διαρκή αξιολόγηση όλων όσων συμμετέχουν στη διαδικασία διεξαγωγής των αγώνων.

