Ο λόγος που δεν είδαμε... τιτανομαχία Ντουπλάντις - Καραλή!
Αν και όλη η Ευρώπη περίμενε στο επί κοντώ μια ακόμη.... μάχη γιγάντων ανάμεσα στον Μόντο Ντουπλάντις και τον Μανόλο Καραλή, τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες, εκεί όπου ο Ελληνας πρωταθλητής πήρε το «διαμάντι» και την πρώτη θέση. Ο λόγος είναι πως ο Σουηδός «σούπερμαν» του αθλήματος αν και βρέθηκε στο στάδιο, λίγη ώρα πριν την διεξαγωγή του τελικού αποσύρθηκε. Ο Ντουπλάντις στην προθέρμανση πριν από τελικό ένιωσε ένα σφίξιμο στο πόδι του που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.