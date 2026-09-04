Ο λόγος που δεν είδαμε... τιτανομαχία Ντουπλάντις - Καραλή!

Ο Εμμανουήλ Καραλής ήταν ο θριαμβευτής στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες, όμως δεν είδαμε μια ακόμη συγκλονιστική μάχη με τον Αρμνάντ Ντουπλάντις. Διαβάστε στο Gazzetta τον λόγο!

Αν και όλη η Ευρώπη περίμενε στο επί κοντώ μια ακόμη.... μάχη γιγάντων ανάμεσα στον Μόντο Ντουπλάντις και τον Μανόλο Καραλή, τελικά κάτι τέτοιο δεν συνέβη στον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες, εκεί όπου ο Ελληνας πρωταθλητής πήρε το «διαμάντι» και την πρώτη θέση. Ο λόγος είναι πως ο Σουηδός «σούπερμαν» του αθλήματος αν και βρέθηκε στο στάδιο, λίγη ώρα πριν την διεξαγωγή του τελικού αποσύρθηκε. Ο Ντουπλάντις στην προθέρμανση πριν από τελικό ένιωσε ένα σφίξιμο στο πόδι του που δεν του επέτρεψε να αγωνιστεί.