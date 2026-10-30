h(AI)r Challenge: Εσύ πόσο βαθμολογείς το look των σταρ του ποδοσφαίρου;

Βρεθήκαμε στο κέντρο της Αθήνας και βάλαμε το πιο fun h(AI)r challenge στους αναγνώστες του Gazzetta, παρέα με τη Hair Force της Frezyderm.

Το look των σταρ του ποδοσφαίρου είναι κάτι που δεν περνά ποτέ απαρατήρητο. Δημιουργεί μύθους και συζητήσεις. Από το τρελό κούρεμα του Ρονάλντο στο Μουντιάλ του 2002, ως τη διάσημη αφάνα του Κάρλος Βαλντεράμα και τις τάσεις της μόδας που έθετε διαρκώς ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, το hairstyle είναι μια ξεχωριστή συζήτηση στον κόσμο της στρογγυλής θεάς.

Γιατί το να είσαι σταρ του ποδοσφαίρου σημαίνει ότι τα φώτα της προσοχής είναι πάντα στραμμένα πάνω σου. Για τις εμφανίσεις σου, αλλά και την εμφάνισή σου. Και τα μαλλιά αποτελούν βασικό της χαρακτηριστικό, που χρειάζεται τη σωστή περιποίηση και φροντίδα ώστε να παραμένουν το δυνατό χαρτί και του δικού σου look.

Κι εδώ είναι που φωνάζεις την ολοκληρωμένη σειρά Hair Force της Frezyderm... to the rescue! Με κλινικά αποδεδειγμένη δράση κατά της τριχόπτωσης, για να διατηρήσεις ή να ανεβάσεις επίπεδο το δικό σου hairstyle.

Τι θα συνέβαινε άραγε αν άλλαζαν look οι διάσημοι σταρ που έχουμε ταυτίσει με την εικόνα τους; Πήραμε την πρωτοβουλία, βρεθήκαμε στο κέντρο της Αθήνας και βάλαμε στο κοινό του Gazzetta ένα special h(AI)r challenge παρέα με την εξειδικευμένη σειρά κατά της τριχόπτωσης Hair Force, από τη Frezyderm, καλώντας τους να επιλέξουν το ιδανικό look για 5 κορυφαία ονόματα της ποδοσφαιρικής ελίτ, μέσα από ορισμένες παραλλαγές που δημιουργήσαμε με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Με Hair Force Shampoo Men, η τριχόπτωση δεν είναι πια challenge. Το ειδικευμένο σαμπουάν της Frezyderm δρα στοχευμένα στους παράγοντες που προκαλούν αραίωση μαλλιών στον άνδρα. Ο θύλακας της τρίχας δυναμώνει για πιο γερά μαλλιά και η τριχοφυΐα αναπτύσσεται.

Συνδύασέ το με τη Hair Force Lotion Extra. Βοηθάει την τρίχα να αγκιστρώνεται στο δέρμα και ενισχύει την ανάπτυξή της για πιο πλούσια μαλλιά, ώστε και να προλάβεις και να καταπολεμήσεις την τριχόπτωση.

Ανακάλυψε και τα υπόλοιπα προϊόντα της Hair Force, όπως αγωγή μονοδόσεων, μάσκα και συμπλήρωμα διατροφής* και δημιούργησε ένα ολοκληρωμένο σχήμα φροντίδας που ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες του δικού σου τριχωτού.

* Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Δεν χρησιμοποιείται μετά την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη συσκευασία. Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 128089/02.12.2020. Δεν επέχει θέση άδειας κυκλοφορίας. Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: FREZYDERM ABEE, Μενάνδρου 75, 10437, Αθήνα, 2105246900.