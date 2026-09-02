Οι Μεξικανοί ασχολούνται θερμά με το γκολ που σημείωσε ο Αρμάντο Γκονζάλες στη Λάρισα.

Ο Αρμάντο Γκονζάλες είχε γκολ αλλά και ασίστ στη Λάρισα, ανοίγοντας λογαριασμό με τη φανέλα του Ολυμπιακού και οι συμπατριώτες του... γουστάρουν τρελά! Μετά την τρομερή περιγραφή στο τέρμα του Hormiga και την έκρηξη αγάπης στα social media των Πειραιωτών, ήρθαν όλα τα μεξικανικά ΜΜΕ να βάλουν πρώτη μούρη στις κεντρικές τους σελίδες τον 23χρονο φορ.

«Ο Hormiga Γκονζάλες πέτυχε το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό στο Κύπελλο» διαβάζει κανείς στη μεξικανική έκδοση του ESPN, με εκείνη της Marca να γράφει πως «το μυρμήγκι σκόραρε ξανά, το πρώτο ελληνικό γκολ και... οτάκου», σχολιάζοντας και τον πανηγυρισμό του παίκτη. «Το μυρμήγκι λάμπει», γράφτηκε το Medio Tiempο, με σελίδες όπως το Fox Deportes, το Claro Sports και το Tiempo να ασχολούνται και αυτά με τον Γκονζάλες στην αρχική τους σελίδα.