Τεντόγλου: Πρωτιά και στη Ζυρίχη κι ένατη σερί νίκη
Την ίδια πάνω κάτω ώρα που ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάντ Ντουπλάντις έδιναν τη μάχη τους στα ουράνια, ο Μίλτος Τεντόγλου έβγαζε το άλμα στα 8,45μ. που του χάριζε τη νίκη και στο Diamond League της Ζυρίχης.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τα 8.25μ. από το 1ο άλμα κρατούσε και την 1η θέση μέχρι και στα μισά του δρόμου, ο Τζαμαϊκανός Ταϊτζάι Γκέιλ στο 3ο άλμα σημείωσε επίσης 8,25μ. κι έχοντας καλύτερο 2ο άλμα προσπέρασε τον Τεντόγλου.
Όμως η απάντησή του ήταν άμεση, στο 4ο άλμα ο Τεντόγλου «έγραψε» 8,45μ., και παρά την ύστατη προσπάθεια από τον Γκέιλ στο 6ο άλμα (8,43μ.) κράτησε την 1 θέση.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης έφθασε στις εννέα σερί νίκες και στον έβδομο αγώνα όπου ολοκληρώνει με άλμα πάνω από τα 8,40 μέτρα!
Στην 3η θέση ήταν ο Τζαμαϊκανός, Γουέιν Πίνοκ με 8,33μ., ο Κουβανός Χόρχε Χοντελίν ακολούθησε με 8.32μ.
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