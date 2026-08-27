Ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,45μ. πήρε τη νίκη και στο Diamond League της Ζυρίχης.

Την ίδια πάνω κάτω ώρα που ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Αρμάντ Ντουπλάντις έδιναν τη μάχη τους στα ουράνια, ο Μίλτος Τεντόγλου έβγαζε το άλμα στα 8,45μ. που του χάριζε τη νίκη και στο Diamond League της Ζυρίχης.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τα 8.25μ. από το 1ο άλμα κρατούσε και την 1η θέση μέχρι και στα μισά του δρόμου, ο Τζαμαϊκανός Ταϊτζάι Γκέιλ στο 3ο άλμα σημείωσε επίσης 8,25μ. κι έχοντας καλύτερο 2ο άλμα προσπέρασε τον Τεντόγλου.

Όμως η απάντησή του ήταν άμεση, στο 4ο άλμα ο Τεντόγλου «έγραψε» 8,45μ., και παρά την ύστατη προσπάθεια από τον Γκέιλ στο 6ο άλμα (8,43μ.) κράτησε την 1 θέση.



Ο πρωταθλητής Ευρώπης έφθασε στις εννέα σερί νίκες και στον έβδομο αγώνα όπου ολοκληρώνει με άλμα πάνω από τα 8,40 μέτρα!

Στην 3η θέση ήταν ο Τζαμαϊκανός, Γουέιν Πίνοκ με 8,33μ., ο Κουβανός Χόρχε Χοντελίν ακολούθησε με 8.32μ.