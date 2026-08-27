Ο Καραλής μαγικός και 6,20μ. στη Ζυρίχη!

Ο Εμμανουήλ Καραλής το έψαχνε καιρό αυτό το άλμα και το βρήκε στη Ζυρίχη, ο Μανόλο πέρασε πάνω από τα 6,20μ. στο Diamond League της ελβετικής πόλης, βελτιώνοντας κατά τρία εκατοστά το πανελλήνιο ρεκόρ και τη Νο.2 επίδοση όλων των εποχών.

Ο Εμμανουήλ Καραλής το έψαχνε καιρό αυτό το άλμα και το βρήκε στη Ζυρίχη, ο Μανόλο πέρασε πάνω από τα 6,20μ. στο Diamond League της ελβετικής πόλης, βελτιώνοντας κατά τρία εκατοστά το πανελλήνιο ρεκόρ και τη Νο.2 επίδοση όλων των εποχών.

Ο αγώνας είναι σε εξέλιξη και ο Καραλής, με τον Ντουπλάντις δοκιμάζουν για παγκόσμιο ρεκόρ στα 6,32μ!