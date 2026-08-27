Λίσι: «Πουθενά αυτό δεν είναι πέναλτι – Δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω»

Ο Αλέσιο Λίσι αναγνώρισε το πολύ κακό πρώτο ημίχρονο του ΠΑΟΚ, στάθηκε στην αντίδραση μετά το 2-0, αλλά ξέσπασε για το πέναλτι του Μπρουκς και μίλησε και για οφσάιντ πριν από το πρώτο γκολ της Μπραν.

Έξαλλος με τον Τζον Μπρουκς και κυρίως με την απόφαση του Άγγλου διαιτητή να καταλογίσει το πέναλτι από το οποίο προήλθε το 3-2 της Μπραν εμφανίστηκε μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Αλέσιο Λίσι.

Ο Ιταλός τεχνικός, πάντως, δεν θέλησε να κρυφτεί πίσω από τη διαιτησία. Αναγνώρισε ότι η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο ήταν πολύ κακή και παραδέχθηκε πως ήταν θυμωμένος με τον τρόπο που παρουσιάστηκε η ομάδα του.

«Το πρώτο μέρος ήταν πολύ κακό. Δεν πιέσαμε, δεν ήμασταν γενναίοι και επιθετικοί. Ήμουν θυμωμένος με το πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ήμασταν καλύτεροι, όπως ήμασταν καλύτεροι και στο πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα», τόνισε.

Ο Λίσι στάθηκε στην αντίδραση που έβγαλε ο ΠΑΟΚ μετά το 2-0 και στις αλλαγές που άλλαξαν την εικόνα του αγώνα, με τους «ασπρόμαυρους» να επιστρέφουν μέσα σε τέσσερα λεπτά και να ισοφαρίζουν σε 2-2.

«Στο δεύτερο μέρος, αφού μιλήσαμε, γυρίσαμε το παιχνίδι. Όταν κάναμε το 2-2 είχαμε κουρασμένους παίκτες και έπρεπε να κάνουμε αλλαγές. Βάλαμε ποδοσφαιριστές να αγωνιστούν σε διαφορετικές θέσεις. Σε κάθε περίπτωση, εμείς ήμασταν πιο κοντά στο 3-2», σημείωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ.

Στη συνέχεια, όμως, η κουβέντα πήγε στη διαιτησία και εκεί ο Λίσι δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του. Μάλιστα, πέρα από τη φάση του πέναλτι, υποστήριξε ότι υπήρχε οφσάιντ πριν από το κόρνερ από το οποίο προήλθε το πρώτο γκολ της Μπραν.

Για τη φάση που ουσιαστικά έκρινε την πρόκριση ήταν ακόμη πιο έντονος:

«Στο τέλος ήταν απόφαση του διαιτητή. Δεν ξέρω τι λέξη να χρησιμοποιήσω. Πουθενά αυτό δεν είναι πέναλτι. Ιταλία, Νορβηγία, Αγγλία, Ελλάδα. Πουθενά. Είμαστε έξαλλοι με αυτό», είπε χαρακτηριστικά για την απόφαση του Μπρουκς.

Ο Ιταλός τεχνικός θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ, μετά την επιστροφή από το 2-0, είχε πλέον πάρει το μομέντουμ του αγώνα και βρισκόταν πιο κοντά στην ολική ανατροπή, πριν έρθει η επίμαχη απόφαση στο φινάλε.

Πλέον, μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ είναι υποχρεωμένος να κοιτάξει την επόμενη ημέρα. «Τι διαχείριση να κάνουμε τώρα; Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε», ήταν η χαρακτηριστική ατάκα του Λίσι για όσα ακολουθούν.