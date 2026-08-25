Η Ματίνα Σωτηρίου πετυχαίνοντας τρεις νίκες έφθασε μέχρι τα ημιτελικά του απλού γυναικών στο μπάντμιντον, κατακτώντας τελικά το χάλκινο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες.

Σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό μπάντμιντον στους Μεσογειακούς Αγώνες στον Τάραντα, με τη Ματίνα Σωτηρίου να κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο απλό γυναικών.

Η Σωτηρίου νωρίτερα νικώντας την Αιγύπτια, Νουρ Αχμέντ Λατίφ με 2-1 σετ και παίρνοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά, αυτόματα εξασφάλιζε μίνιμουμ το χάλκινο μετάλλιο. Αγωνίστηκε για το βήμα παραπάνω, όμως ηττήθηκε από την Ιταλίδα, Γιασμίν Χαμζά με 2-1 σετ (5-21, 21-18, 21-17)

Η 24χρονη αθλήτρια στη διήμερη πορεία της αρχικά νίκησε τη Μαρτίνα Κλαρκ από τη Μάλτα με 2-0 σετ (21-4, 21-12) για να προκριθεί στη φάση των «16». Εκεί επικράτησε επί της Ισπανίδας, Κριστίνα Μαρία Τερουέλ με 2-1 (21-17, 16-21, 21-13) και την Τρίτη (25/8) στο κρίσιμο σημείο νικώντας την Αιγύπτια, Νουρ Αχμέντ Λατίφ με 2-1 (21-15, 17-21, 21-18) πέρασε στα ημιτελικά, εξασφαλίζοντας θέση στο βάθρο.