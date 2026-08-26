Σπουδαία βραδιά για την ΑΕΚ και τεράστια η πρόκληση μπροστά της, με στόχο τη νίκη επί της Λέφσκι Σόφιας για να παίξει για έκτη φορά στο Champions League.

Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ διεκδικεί την είσοδό της στη League Phase του Champions League, στοχεύοντας να επιστρέψει στα... αστέρια μετά από οκτώ χρόνια. Η πιο μεγάλη πρόκληση για τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς είναι απόψε (22:00), με την Ένωση να υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Λέφσκι Σόφιας.

Μετά το 0-0 της Βουλγαρίας την περασμένη εβδομάδα, οι κιτρινόμαυροι έχουν φέρει τη ρεβάνς που θα κρίνει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League στην κατάμεστη Allwyn Arena, όπου η νίκη ισοδυναμεί με εκτόξευση στην ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Τόσο από πρεστίζ όσο και από θέμα εσόδων.

Η περσινή πορεία ως τα προημιτελικά του Conference League ήταν μια απόδειξη ότι η ΑΕΚ επέστρεψε ευρωπαϊκά και πλέον έχει μπροστά της την ευκαιρία για ένα άλμα προς την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Αν τα καταφέρει θα είναι η έκτη φορά που θα συμμετέχει, αποτελώντας την πρώτη ελληνική ομάδα που αγωνίστηκε στο Champions League.

Η πρώτη φορά πετώντας εκτός τους Ρέιντζερς

Τη σεζόν 1994-1995 η ΑΕΚ πανηγύρισε μια μεγαλειώδη πρόκριση επί των Ρέιντζερς με δύο νίκες (2-0 στη Νέα Φιλαδέλφεια και 0-1 στο Αϊμπροξ) για να μπει για πρώτη φορά σε όμιλο Champions League απέναντι σε Άγιαξ, Μίλαν και Σάλτσμπουργκ, σημειώνοντας δύο ισοπαλίες σε έξι αγωνιστικές κόντρα σε πολύ δυνατούς αντιπάλους.

Πρόκριση επί του ΑΠΟΕΛ και αήττητη στον όμιλο

Η δεύτερη φορά που η ΑΕΚ μπήκε σε όμιλο Champions League ήταν τη σεζόν 2002-2003 όταν με δύο νίκες απέκλεισε τον ΑΠΟΕΛ (2-3 και 1-0) για να αντιμετωπίσει στη συνέχεια Ρεάλ Μαδρίτης, Ρόμα και Γκενκ. Εκεί κοίταξε στα μάτια τους «Μερένχες» με δύο χορταστικές ισοπαλίες (3-3 και 2-2) σε Νέα Φιλαδέλφεια και Σαντιάγο Μπερναμπέου, ενώ έμεινε αήττητη με έξι ισοπαλίες στις έξι αγωνιστικές του ομίλου, τερματίζοντας βέβαια στην τρίτη θέση!

Η ανατροπή επί της Γκρασχόπερς για την τρίτη συμμετοχή

Την αμέσως επόμενη σεζόν (2003-2004) η ΑΕΚ έπρεπε να περάσει το εμπόδιο της Γκρασχόπερς. Ήττα με 1-0 στην Ελβετία στο πρώτο παιχνίδι, με την Ένωση να την υποδέχεται στη ρεβάνς στη Λεωφόρο καθώς η Νέα Φιλαδέλφεια είχε κατεδαφιστεί. Με μεγάλη ανατροπή (3-1) οι κιτρινόμαυροι βρέθηκαν για τρίτη φορά σε ομίλους Champions League όπου μάζεψαν όμως μόλις δύο βαθμούς σε όμιλο με Λα Κορούνια, Μονακό και Αϊντχόφεν.

Πέταξε έξω τη Χαρτς και πανηγύρισε τις πρώτες νίκες της

Τη σεζόν 2006-2007 η ΑΕΚ βρέθηκε για τέταρτη φορά σε ομίλους Champions League αποκλείοντας με δύο νίκες τη Χαρτς. Διπλό με 1-2 στη Σκωτία και νίκη με 3-0 στη ρεβάνς με την Ένωση εκείνη τη σεζόν να πανηγυρίζει στη συνέχεια τις πρώτες νίκες της σε όμιλο της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Πρώτα επί της Λιλ (1-0) και μετά στη μεγαλειώδη βραδιά στο ΟΑΚΑ επί της Μίλαν (1-0), ενώ αντιμετώπισε και την Άντερλεχτ, έχοντας συνολικό απολογισμό οκτώ βαθμών με δύο νίκες και δύο ισοπαλίες.

Η πέμπτη φορά με δύο προκρίσεις κόντρα σε Σέλτικ και Βίντι

Πριν από οκτώ χρόνια, τη σεζόν 2018-2019 η ΑΕΚ για πέμπτη φορά μπήκε σε ομίλους Champions League. Τότε χρειάστηκε δύο προκρίσεις. Η πρώτη απέναντι στη Σέλτικ (1-1 και 2-1) και η δεύτερη που έκρινε και τη συμμετοχή της στα... αστέρια κόντρα στη Βίντι του σημερινού προπονητή της, Μάρκο Νίκολιτς! Η Ένωση είχε το πάνω χέρι με νίκη (1-2) στην Ουγγαρία, ωστόσο τα χρειάστηκε στη ρεβάνς (1-1) αλλά προκρίθηκε για να συναντήσει στον όμιλο Μπάγερν, Άγιαξ και Μπενφίκα όπου είχε αρνητικό απολογισμό έξι ηττών.