Φαρδιά πλατιά έβαλε την υπογραφή του ο Πινέδα στην αναμέτρηση της Μοντερέι επί της Chicago fire (2-1) και έστειλε την ομάδα του Αλμέιδα στα ημιτελικά του Leagues Cup.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον άλλοτε παίκτης της ΑΕΚ, Ορμπελίν Πινέδα, η Μοντερέι επικράτησε 2-1 της Chicago fire του Λεβαντόφσκι και πήρε το πολυπόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Leagues Cup*.

Το παιχνίδι έδειχνε να οδηγείται στη «ρώσικη» ρουλέτα των πέναλτι, όμως ο πρώην παίκτης της Ένωσης είχε άλλη άποψη. Στο 83ο λεπτό, ο Πινέδα πήρε την μπάλα στην άκρη της περιοχής και με ένα εξαιρετικό τελείωμα την έστειλε στα δίχτυα, χαρίζοντας στην ομάδα του την πρόκριση.

Μάλιστα, μετά το τέλος του αγώνα, ο Ματίας Αλμέιδα έσταξε μέλι για Μεξικανό χαφ. «Είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους παίκτες που έχω προπονήσει ποτέ και είναι ταπεινός. Όταν ένας παίκτης παίζει καλό ποδόσφαιρο και είναι ταπεινός, αυτό τον κάνει ακόμα μεγαλύτερο», ανέφερε ο μεταξύ άλλων.

*Το Leagues Cup είναι μια ετήσια διοργάνωση της CONCACAF, στην οποία συμμετέχουν ομάδες από το MLS και το Liga MX. Ουσιαστικά, είναι ένα τουρνουά όπου οι ομάδες από ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό τίθενται αντιμέτωπες μεταξύ τους.



Orbelín Pineda y su golazo que significó el segundo y el triunfo de La Pandilla.👊🏼🇫🇮 pic.twitter.com/1rOGhpCBSv — Rayados (@Rayados) August 26, 2026

Να θυμίσουμε πως ο διεθνής μέσος έπειτα από μια τετραετία με 174 εμφανίσεις με την Ένωση επέστρεψε στην πατρίδα του, με ηγεμονικό συμβόλαιο με απολαβές άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ και με τη φανέλα της Μοντερέι έχει βρει το δρόμο για τα δίχτυα 3 φορές σε επτά συμμετοχές.