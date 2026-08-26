Ραντεβού με την Ιστορία!

Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη ευρωπαϊκή πρόκληση, υποδεχόμενη τη Λέφσκι Σόφιας στη Νέα Φιλαδέλφεια για τον επαναληπτικό αγώνα των play offs του Champions League.

Το ισόπαλο 0-0 της πρώτης αναμέτρησης στη Βουλγαρία είχε αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς για τις δύο ομάδες. Παρ' όλα αυτά, η Ένωση είναι το φαβορί της αναμέτρησης με βάση όσα έδειξε στο πρώτο παιχνίδι.

Στην έδρα της και με τον κόσμο στο πλευρό της μπορεί να πάρει μία νίκη που θα σημάνει και την επιστροφή της στο Champions League μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Ο άσος προσφέρεται σε απόδοση 1.58 στη Novibet. Η ψυχολογία στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο είναι αρκετά καλή, ειδικά μετά την εξαιρετική εμφάνιση και την ευρεία νίκη με 4-0 απέναντι στον Ηρακλή για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε κάποιες αλλαγές, κράτησε όμως τον βασικό κορμό τονίζοντας τη σημασία του ρυθμού που πρέπει να έχουν οι παίκτες του. Ο Βάργκα άνοιξε το σκορ στο 11’, ο Γιόβιτς σημείωσε δύο τέρματα (19’, 49’) και ο Ζίνι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 75’, με όλους τους επιθετικούς της ΑΕΚ να βρίσκουν δίχτυα. Ο Σέρβος φορ είναι αυτός που σίγουρα θα βρεθεί στην ενδεκάδα και το να σκοράρει βρίσκεται σε απόδοση 2.25 στη Novibet.

Από την άλλη πλευρά, η Λέφσκι Σόφιας έχει δείξει ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά συμπαγές σύνολο που μπορεί να κρατήσει το μηδέν στην άμυνά του.

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Οι Βούλγαροι παρέμεναν αήττητοι σε όλες τις διοργανώσεις, προερχόμενοι από μια επιβλητική νίκη με 6-0 στο πρωτάθλημά τους, παίρνοντας έτσι αυτοπεποίθηση. Το Under 2,5 Γκολ είναι σε απόδοση 1.75 στη Novibet. Με τη Νέα Φιλαδέλφεια να αναμένεται κατάμεστη, η ΑΕΚ είχε στα χέρια της την ευκαιρία να αξιοποιήσει τη δύναμη της έδρας της και να σφραγίσει το εισιτήριο για τους ομίλους της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Τέλος, μέσα από περισσότερες από 800 διαθέσιμες αγορές ανά αγώνα, οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν combo bets, ειδικό στοίχημα για τον τρόπο επίτευξης των γκολ, ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και στατιστικές επιλογές όπως κάρτες, κόρνερ και πέναλτι.

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