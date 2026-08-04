Πέθανε ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και Βαλκανιονίκης Γιώργος Μαρσέλλος

Ο ελληνικός στίβος θρηνεί την απώλεια του Γιώργου Μαρσέλλου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών.

Ο ελληνικός στίβος θρηνεί την απώλεια του Γιώργου Μαρσέλλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη ως αθλητής και διοικητικός παράγοντας.

Ο Μαρσέλλος υπήρξε μία από τις σημαντικότερες μορφές του ελληνικού στίβου. Εκπροσώπησε τη χώρα με διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο, ενώ το 1964 είχε την ύψιστη τιμή να είναι σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Συμμετείχε επίσης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960.

Κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής του καριέρας αναδείχθηκε έξι φορές πανελλήνιος πρωταθλητής, κατέκτησε τίτλους στους Μεσογειακούς και τους Βαλκανικούς Αγώνες και διακρίθηκε σε τρία διαφορετικά αγωνίσματα: στα 110 μέτρα με εμπόδια, στο δέκαθλο και στο άλμα εις ύψος.

Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής του πορείας συνέχισε να υπηρετεί τον ελληνικό στίβο από διοικητικές θέσεις. Διετέλεσε πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ από τον Δεκέμβριο του 1975 έως τον Σεπτέμβριο του 1982, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του αθλήματος στη χώρα.