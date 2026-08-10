Νέος Ελληνικός θρίαμβος με 4 μετάλλια στο Παγκόσμιο ILCA 4

«Τρομάζουν» τα 76 Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά μετάλλια του 2026.

Το χρυσό καλοκαίρι της ελληνικής ιστιοπλοΐας συνεχίζεται. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ILCA 4 που ολοκληρώθηκε στο Άαρχους της Δανίας οι ιστιοπλόοι μας κατέκτησαν τέσσερα μετάλλια! Δυο χρυσά με την Ελένη Τριάντου, ένα ασημένιο με τον Στέφανο Σαμαρά κι ένα χάλκινο με την Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου!

Σε μια ακόμα κατηγορία Ανάπτυξης, όπως είναι τα ILCA 4, οι αθλητές και οι αθλήτριές μας διατήρησαν την παράδοση που τους θέλει να βρίσκονται στην κορυφή και να είναι από τους καλύτερους στον κόσμο.

Σε αυτόν τον πολύ μεγάλο αγώνα έλαβαν μέρος 448 ιστιοπλόοι από 52 χώρες. Ανάμεσά τους ήταν γνωστά ονόματα και το επίπεδο πραγματικά πολύ υψηλό. Γι’ αυτό και μιλάμε για νέο ελληνικό θρίαμβο και στα κορίτσια και στα αγόρια.

Στα κορίτσια η εκπληκτική Ελένη Τριάντου, στο πρώτο της Παγκόσμιο Πρωτάθλημα , ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου τόσο στη γενική βαθμολογία ανάμεσα σε150 αθλήτριες από όλο τον κόσμο, όσο και στην κατηγορία U16 !

Στις 12 ιστιοδρομίες που έγιναν η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια 2026 τερμάτισε 4, 18, 4, 1, 1, 1, 9,(μαύρη σημαία που χρεώθηκε 76 βαθμούς και την αφαίρεσε ως τη χειρότερη),1, 9, 4 και 39 αντίστοιχα.

Στην ίδια κατηγορία εντυπωσιακή εμφάνιση έκανε η Δέσποινα Θεοδωρακοπούλου, η οποία κατέλαβε το χάλκινο μετάλλιο. Τα πλασαρίσματά της ήταν 7, 10, 16, 10, 15, 5, 11, 24, 42 (την αφαίρεσε), 2, 2 και 10 αντίστοιχα.

Θαυμάσια εμφάνιση έκανε και η Ελένη Αλχανάτη η οποία τερμάτισε 8η.

Στα αγόρια ο εξαιρετικός Στέφανος Σαμαράς κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο μεταξύ 298 σκαφών. Έγιναν 11 κούρσες και ο Ελληνας ιστιοπλόος τερμάτισε 7, 5, 4, 6, 2, 4, 11, 12, 2, 14, 24 ( την αφαίρεσε).

Πολύ καλός ήταν και ο Μιχαήλ Ακάλεστος που τερμάτισε στην 11η θέση.