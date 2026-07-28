Προσπαθήσαμε με τη βοήθεια του ChatGPT να υπολογίσουμε την πραγματική απόσταση των 8,66 μ. που «πέταξε» ο Μίλτος Τεντόγλου στο Πανθεσσαλικό.

Ο ασυναγώνιστος Μίλτος Τεντόγλου σημείωσε ένα τεράστιο άλμα στα 8,66 μέτρα μέσα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος, αφήνοντας για ακόμα μία φορά άναυδο το κοινό του.

Ωστόσο, οι αριθμοί και τα διάφορα στατιστικά δεν αφήνουν τη φαντασία μας πληρως ελεύθερη και δύσκολα μπορούμε να αντιληφθούμε το πραγματικό μέγεθος ενός τέτοιου επιτεύγματος στο συγκεκριμένο αγώνισμα.

Για να καταλάβουμε πόσο εξωπραγματική είναι η απόσταση την οποία διένυσε «πετώντας» ο Μίλτος Τεντόγλου, ίσως είναι πιο χρήσιμο το να τη συγκρίνουμε με μεγέθη που συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή.

Στην προσπάθεια αυτή είχαμε σύμμαχο την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ρωτήσαμε το ChatGPT με τι ακριβώς ισούται το άλμα των 8,66 μ. του Τεντόγλου και του ζητήσαμε να μας το περιγράψει μέσα από διάφορες συγκρίσεις με αντικείμενα, ζώα, οχήματα και γήπεδα που όλοι γνωρίζουμε.

Δείτε αναλυτικά όλες τις απαντήσεις που μας έδωσε: