«Η απόσταση από τη γραμμή των βολών, πάνω από έναν Τ-Rex»: Ρωτήσαμε το Chat GPT με τι ισούται το 8,66μ. που πήδηξε ο Τεντόγλου και ιδού οι απαντήσεις
Ο ασυναγώνιστος Μίλτος Τεντόγλου σημείωσε ένα τεράστιο άλμα στα 8,66 μέτρα μέσα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο και ισοφάρισε το πανελλήνιο ρεκόρ στο άλμα εις μήκος, αφήνοντας για ακόμα μία φορά άναυδο το κοινό του.
Ωστόσο, οι αριθμοί και τα διάφορα στατιστικά δεν αφήνουν τη φαντασία μας πληρως ελεύθερη και δύσκολα μπορούμε να αντιληφθούμε το πραγματικό μέγεθος ενός τέτοιου επιτεύγματος στο συγκεκριμένο αγώνισμα.
Για να καταλάβουμε πόσο εξωπραγματική είναι η απόσταση την οποία διένυσε «πετώντας» ο Μίλτος Τεντόγλου, ίσως είναι πιο χρήσιμο το να τη συγκρίνουμε με μεγέθη που συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή.
Στην προσπάθεια αυτή είχαμε σύμμαχο την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς ρωτήσαμε το ChatGPT με τι ακριβώς ισούται το άλμα των 8,66 μ. του Τεντόγλου και του ζητήσαμε να μας το περιγράψει μέσα από διάφορες συγκρίσεις με αντικείμενα, ζώα, οχήματα και γήπεδα που όλοι γνωρίζουμε.
Δείτε αναλυτικά όλες τις απαντήσεις που μας έδωσε:
- Το μήκος ενός μεγάλου SUV ή μικρού βαν.
- Τέσσερα μονά κρεβάτια (περίπου 2,00-2,10 μ. το καθένα) τοποθετημένα στη σειρά.
- Δύο μικρά αυτοκίνητα πόλης παρκαρισμένα το ένα πίσω από το άλλο.
- Το ύψος μιας διώροφης κατοικίας από το έδαφος μέχρι τη στέγη.
- Σχεδόν η απόσταση από τη γραμμή των βολών μέχρι το καλάθι στο μπάσκετ (είναι περίπου 8,8 μέτρα).
- Το μήκος ενός μικρού αστικού λεωφορείου ή mini bus.
- 11-12 μεγάλα ανθρώπινα βήματα ενός ενήλικα.
- Το μήκος δύο τραπεζιών πινγκ πονγκ στη σειρά (2,74 μ. το καθένα = 5,48 μ.) και ακόμη πάνω από 3 μέτρα επιπλέον.
- Σχεδόν το πλάτος της μεγάλης περιοχής από το σημείο του πέναλτι μέχρι λίγο πριν από τη γραμμή του τέρματος, αν το φανταστεί κανείς οπτικά.
- Είναι όσο ένα μεγάλο SUV και ακόμη ένα ποδήλατο στη σειρά.
- Είναι όσο δύο ενήλικες καμηλοπαρδάλεις ξαπλωμένες η μία πίσω από την άλλη.
- Είναι σχεδόν το 1/5 μιας πισίνας 50 μέτρων.
- Είναι όσο ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο 9 μέτρων.
- Είναι σχεδόν όσο ένα μικρό σχολικό λεωφορείο.
- Αν βάλεις τέσσερις πόρτες σπιτιού (περίπου 2,10 μ. ύψος) τη μία μετά την άλλη, φτάνεις περίπου στα 8,40 μέτρα.
- Είναι όσο ένας πολύ μεγάλος γωνιακός καναπές και ακόμη τρία μέτρα.
- Είναι όσο πέντε ποδήλατα ενηλίκων στη σειρά.
- Είναι όσο δύο μεγάλοι κροκόδειλοι του Νείλου.
- Είναι όσο το ύψος ενός τριώροφου κτιρίου χωρίς τη στέγη.
- Αν ένα αυτοκίνητο έχει μήκος περίπου 4,3 μέτρα, τότε ο Τεντόγλου πήδηξε όσο δύο αυτοκίνητα το ένα πίσω από το άλλο.
- Είναι σχεδόν όσο η απόσταση από τη γραμμή των βολών μέχρι το ταμπλό σε γήπεδο μπάσκετ.
- Είναι σχεδόν όσο το πλάτος ενός γηπέδου τένις στο μονό (8,23 μ.), αλλά 43 εκατοστά περισσότερο.
- Είναι σχεδόν όσο το πλάτος ενός γηπέδου βόλεϊ (9 μέτρα), μόλις 34 εκατοστά λιγότερο.
- Είναι όσο περίπου το 1/12 του μήκους ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου των 105 μέτρων.
- Είναι μεγαλύτερο από το μήκος ενός τυραννόσαυρου (T-Rex), που είχε μήκος περίπου 7-8 μέτρα.
- Είναι όσο δύο αφρικανικοί ελέφαντες ο ένας πίσω από τον άλλο.
- Είναι όσο η απόσταση από δύο κολόνες φωτισμού δρόμου σε πολλές γειτονιές.
- Είναι περίπου 14.500 φορές μεγαλύτερο από το μήκος ενός μυρμηγκιού 6 χιλιοστών!
- Αν ένα αθλητικό παπούτσι έχει μήκος περίπου 30 εκατοστά, τότε τα 8,66 μέτρα αντιστοιχούν σε σχεδόν 29 παπούτσια στη σειρά.
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