Η Ζενίτ αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Σάνι Μπετσίροβιτς από τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Η συνεργασία της Ζενίτ με τον Σάνι Μπετσίροβιτς ολοκληρώθηκε, καθώς η ρωσική ομάδα αποφάσισε να προχωρήσει στη λύση του συμβολαίου του Σλοβένου, ο οποίος κατείχε τη θέση του αθλητικού διευθυντή.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο δημοσιογράφος Ντμίτρι Ζέλντακ, η διοίκηση του συλλόγου κατέληξε στην απόφαση να διακόψει τη συνεργασία της με τον Μπετσίροβιτς, με φόντο τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ειδικότερα, ως πιθανότερη αιτία της αποχώρησής του παρουσιάζεται η αδυναμία εξεύρεσης ποιοτικών ξένων παικτών που θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά όσων αποχώρησαν από το ρόστερ στην offseason.