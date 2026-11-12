Μπετσίροβιτς: Τέλος από τη Ζενίτ
Η συνεργασία της Ζενίτ με τον Σάνι Μπετσίροβιτς ολοκληρώθηκε, καθώς η ρωσική ομάδα αποφάσισε να προχωρήσει στη λύση του συμβολαίου του Σλοβένου, ο οποίος κατείχε τη θέση του αθλητικού διευθυντή.
Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο δημοσιογράφος Ντμίτρι Ζέλντακ, η διοίκηση του συλλόγου κατέληξε στην απόφαση να διακόψει τη συνεργασία της με τον Μπετσίροβιτς, με φόντο τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ειδικότερα, ως πιθανότερη αιτία της αποχώρησής του παρουσιάζεται η αδυναμία εξεύρεσης ποιοτικών ξένων παικτών που θα μπορούσαν να καλύψουν τα κενά όσων αποχώρησαν από το ρόστερ στην offseason.
⚡ Zenit have parted ways with sporting director Sani Bečirović. The likely reason behind his departure is his poor work during the offseason, when the club failed to find quality foreign replacements for the players who left. 🗞 — Sport-Express #EuroLeague https://t.co/3cYTQvBImg— Dmitriy Zheldak (@Zheldak_basket) November 11, 2026
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