NFL Athens: 35.644,50 ευρώ στο «Μαζί για το Παιδί»!

Σε μία λαμπερή εκδήλωση από το 10ο No Finish Line Athens δόθηκαν 35.644.50 ευρώ στο «Μαζί για το παιδί».

Ο πιο όμορφος επίλογος του επετειακού 10ου No Finish Line Athens «γράφτηκε» παρουσία του πρώτου Πρεσβευτή της διοργάνωσης Γιώργου Καπουτζίδη, την Πέμπτη 2 Ιουλίου 2026, στο Ολυμπιακό Μουσείο Αθήνας, όπου και πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παράδοσης της επιταγής προς το «Μαζί για το Παιδί».

Η 10η επετειακή έκδοση του NFL Athens φέτος «φιλοξενήθηκε» από τις 22 έως τις 26 Απριλίου 2026 στο εμβληματικό πάρκο της καρδιάς της Αθήνας, το Πεδίον του Άρεως και ένωσε περισσότερους από 7.500 δρομείς, οι οποίοι διένυσαν συνολικά 71.289 χιλιόμετρα στο 100ωρο Charity Run. Κάθε χιλιόμετρο μετατράπηκε σε προσφορά, συγκεντρώνοντας το ποσό των 35.644,50 ευρώ για το «Μαζί για το Παιδί», στέλνοντας παράλληλα και ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης κατά της ενδοοικογενειακής βίας.

Η εκδήλωση, η οποία έλαβε χώρα στην αίθουσα 1896 του Ολυμπιακού Μουσείου Αθήνας, του μοναδικού Ολυμπιακού μουσείου της πρωτεύουσας που βρίσκεται στο Golden Hall, αποτέλεσε μια γιορτή προσφοράς, αλληλεγγύης και συλλογικής προσπάθειας σηματοδοτώντας το «κλείσιμο» των 10 πρώτων ετών, που ο Γιάννης Νικολάου και η Σοφία Κέδε με την στήριξη του ιδρυτικού δωρητή Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τόλμησαν και έφεραν τον διεθνή φιλανθρωπικό αγώνα στην Ελλάδα και συνάμα την έναρξη ενός νέου κύκλου.

Παρουσία πρεσβευτών της διοργάνωσης, του… παλιού και σταθερού συνοδοιπόρου της διοργάνωσης, Γιώργου Καπουτζίδη, αλλά και του νέου, Χάρη Παυλίδη, της προέδρου του «Μαζί για το Παιδί», Αλεξάνδρας Μαρτίνου, εκπροσώπων των χορηγών, της περιφέρειας Αττικής, συμμετεχόντων και συνεργατών, πραγματοποιήθηκε η επίσημη παράδοση της επιταγής, επιβεβαιώνοντας ότι το κάθε βήμα που έγινε κατά τη διάρκεια του αγώνα μετουσιώθηκε σε ένα μοναδικό αποτύπωμα για την κοινωνία μας.

Δέκα χρόνια γεμάτα προσφορά. Δέκα χρόνια γεμάτα ελπίδα. Δέκα χρόνια χαμόγελα, συγκίνηση και αμέτρητες ανθρώπινες ιστορίες.

Από το 2017 έως σήμερα, το No Finish Line Athens έχει εξελιχθεί σε ένα σπουδαίο κοινωνικό κίνημα. Συνολικά 71.143 άνθρωποι, κάθε ηλικίας και φυσικής κατάστασης, καθώς και 841 ομάδες, έχουν φορέσει το χαρακτηριστικό… chip της διοργάνωσης και έχουν διανύσει 704.452 χιλιόμετρα, τα οποία μετατράπηκαν σε 298.150 ευρώ συνολικής προσφοράς προς το «Μαζί για το Παιδί».

Στο No Finish Line Athens το κάθε βήμα έχει αξία και η κάθε διοργάνωση αφήνει πίσω της μια παρακαταθήκη που ξεπερνά τον αθλητισμό, αποδεικνύοντας ότι όταν χιλιάδες άνθρωποι κινούνται μαζί για έναν κοινό σκοπό, η προσφορά δεν έχει ποτέ τερματισμό.

Η πρόεδρος του NFL Athens, κα. Σοφία Κέδε εμφανώς συγκινημένη και παράλληλα αποφασισμένη να «μεγαλώσει» ακόμη περισσότερο αυτή τη διοργάνωση ανέφερε: «Από το 2017 τον Απρίλιο ξεκίνησε η περίφημη ιδέα που ήρθε στην Ελλάδα από το Μονακό. Είμαστε εδώ σήμερα όλοι μαζί για να κλείσουμε τον κύκλο των 10 ετών, όπου όλοι εσείς είστε εδώ μαζί μας. Ο καθένας βάζει το δικό του… λιθαράκι στο NFL Athens και όλοι μαζί περνάμε μηνύματα προσφοράς και αλληλεγγύης. Εγώ από την πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Γιώργο Καπουτζίδη που πίστεψε στην ιδέα αυτή να φέρουμε τη διοργάνωση στην Ελλάδα και μας στήριξε από την πρώτη στιγμή».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΥΤΖΙΔΗΣ

Ο πρώτος Πρεσβευτής και πιο πιστός… οπαδός του No Finish Line Athens, κ. Γιώργος Καπουτζίδης με τη σειρά του σημείωσε:

«Εγώ σας ευχαριστώ Σοφία και Γιάννη. Προσωπικά θυμάμαι πως στο πρώτο NFL Athens ήμουν στη τελετή έναρξης και λήξης και ερχόμουν στο ενδιάμεσο και έτρεχα τα βράδια. Μου φαίνεται υπέροχο που όλο αυτό αρχικά έπρεπε να το εξηγήσω τώρα το ξέρει όλος ο κόσμος. Έβλεπα πέρα από τον προφανή στόχο δηλαδή να μαζευτούν χρήματα για το μαζί για το Παιδί, ευχαριστιόμουν καθώς εδώ ενώνονται οι άνθρωποι και οι ομάδες και τρέχουν για καλό σκοπό. Ευχαριστώ μέσα από τη καρδιά μου που φέρατε σε αυτόν τον αγώνα. Μου αλλάξατε και εμένα τη κουλτούρα άθλησης. Και τώρα ξεκινάμε δεύτερη δεκαετία NFL Athens».

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΤΙΝΟΥ

Τον λόγο πήρε η πρόεδρος του «Μαζί για το Παιδί» κα. Αλεξάνδρα Μαρτίνου η οποία υπογράμμισε:

«Θυμάμαι τις πρώτες συζητήσεις για το No Finish Line Athens, όταν επρόκειτο για ένα νέο εγχείρημα και χρειαζόταν να εξηγούμε τη φιλοσοφία και τον σκοπό του. Σήμερα, δέκα χρόνια μετά, η διοργάνωση έχει καθιερωθεί ως ένας θεσμός που ο κόσμος γνωρίζει, αγκαλιάζει και στηρίζει με συνέπεια κάθε χρόνο.

Η συνεργασία του Μαζί για το Παιδί με το No Finish Line Athens είναι μια σχέση εμπιστοσύνης και ουσιαστικής προσφοράς. Η διοργάνωση έχει συγκεντρώσει συνολικά σχεδόν 300.000 ευρώ για την ενίσχυση του έργου μας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να στεκόμαστε δίπλα σε χιλιάδες παιδιά και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Φέτος, σε μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά, καθώς το Μαζί για το Παιδί συμπληρώνει 30 χρόνια συνεχούς προσφοράς, η συμβολή του No Finish Line Athens αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία. Τα έσοδα της φετινής διοργάνωσης θα διατεθούν για την υποστήριξη παιδιών που έχουν βιώσει την ενδοοικογενειακή βία στο περιβάλλον τους. Ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές, τους εθελοντές, τους χορηγούς και όλους τους συμμετέχοντες που, με τη διαχρονική τους στήριξη, μας δίνουν τη δυνατότητα να συνεχίζουμε να προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες σε κάθε παιδί».

Η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής, κα. Χριστίνα Κεφαλογιάννη, που φέτος βρέθηκε πολύ κοντά στη διοργάνωση, από την πλευρά της τόνισε:

«Είναι η ιδιαίτερη η χαρά να βρίσκομαι εδώ που είναι ουσιαστικά το τέλος της 10ης επετειακής διοργάνωσης. Χαίρομαι που ήμουν στην Συνέντευξη Τύπου αλλά και την έναρξη αυτής της διοργάνωσης. Ήταν μια μαγική στιγμή, ήταν πολύ όμορφο να βλέπουμε παιδιά να τρέχουν και φυσικά που σήμερα είμαι και στο τέλος αυτής της διαδρομής, με την παράδοση της επιταγής στο «Μαζί για το Παιδί». Θέλω να συγχαρώ όσους βρίσκονται εδώ, τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες και όλους όσους βοήθησαν».

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος για Θέματα Τύπου και Επικοινωνίας της Περιφέρειας Αττικής, κ. Κωνσταντίνος Ζώμπος, ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να… ψηφίσουν για το που θα γίνει ο 11ος αγώνας: «Εγώ τον Γιάννη τον γνώρισα με ένα σορτσάκι και ένα μπλουζάκι καθώς πήγα να τρέξω στο Πεδίον του Άρεως. Είχα τρέξει και στο ΟΑΚΑ αλλά ακόμη τότε δεν ήξερα τι ήταν αυτή η διοργάνωση. Φέτος όμως κατάλαβα ακριβώς και του χρόνου σας καλούμε να το κάνετε από επιλογή στο Πεδίον του Άρεως στο καλύτερο πάρκο στο κέντρο της Αθήνας. Έχει τη μαγεία που βάζει αυτός ο χώρος. Θέλω να σας ευχηθώ να συνεχίσετε για άλλα δέκα χρόνια να κάνετε αυτή τη διοργάνωση και να ενώνετε την έννοια του αθλητισμού και της αλληλεγγύης όπως συνδυάζονται σε αυτή τη διοργάνωση. Και εμείς ως περιφέρεια θα σας στηρίζουμε».

Εκπροσωπώντας τους Πρεσβευτές του NFL Athens, ο προπονητής της Εθνικής ομάδας πόλο γυναικών, κ. Χάρης Παυλίδης, ο οποίος την οδήγησε στην κορυφή του Παγκόσμιου πόλο, ανέφερε: «Δεχθήκαμε τόσο εγώ όσο και τα κορίτσια με χαρά να βοηθήσουμε στη προβολή της διοργάνωσης. Κυρίως τα κορίτσια δηλαδή που είναι ευαισθητοποιημένα, σε ότι δράση έχει να κάνει με τα παιδιά. Δε μπορέσαμε να έρθουμε στον αγώνα καθώς ήταν στην κορύφωση των υποχρεώσεών μας αλλά είμαστε δίπλα σε κάθε δράση που βοηθάει παιδιά. Όποιος ξέρετε κάποια αθλήματα δεν έχουν την προβολή που θα έπρεπε, αν και πήραμε το Παγκόσμιο Κύπελλο και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αλλά εμείς είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Ευχόμαστε σε δύο χρόνια και δυο μήνες να ξαναέρθουμε στο Ολυμπιακό Μουσείο με ένα Ολυμπιακό μετάλλιο».