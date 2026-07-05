Ο Καραλής δεν έβγαλε το μεγάλο άλμα, όμως αποθεώθηκε στο Fly Athens
Ο Εμμανουήλ Καραλής μπορεί να μην έβγαλε τις υψηλές πτήσεις που ήθελε, με φόντο το Παναθηναϊκό Στάδιο, όμως γνώρισε την αποθέωση στο δικό του μίτινγκ το «Fly Athens 2026».
O «Μανόλο» με 5.81μ. πήρε την 3η θέση στον αγώνα, καθώς απέτυχε τρεις φορές στα 5,91μ.. Ύψος που πέρασαν οι δυο καλοί του φίλοι, ο Κρίστοφερ Νίλσεν και ο Τιμπό Κολέ και κατέλαβαν την 1η και τη 2η θέση, αντίστοιχα.
Ο Νίλσεν με φετινό ρεκόρ στα 5,92μ., πέρασε με την 1η προσπάθεια τα 5.91μ. κι αυτό του χάρισε τη νίκη, ενώ ο Τιμπό Κολέ με την 3η, βελτιώνοντας όμως κατά έξι εκατοστά το δικό του φετινό ρεκόρ. Στη συνέχεια οι δυο τους συνέχισαν στα 6.01μ., για να πετύχουν ρεκόρ μίτινγκ, χωρίς να τα καταφέρουν.
Με επίσημο προσκεκλημένο τον «Τσάρο των αιθέρων» Σεργκέι Μπούμπκα, ο Καραλής πέρασε με την 1η προσπάθεια τα 5.61μ. και τα 5.81μ., όμως το καλό άλμα δεν ήρθε στα 5.91μ.
Η κατάταξη του αγώνα
- 1.Κρις Νίλσεν (ΗΠΑ) 5.91μ.
- 2.Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5.91μ.
- 3.Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) 5.81μ.
- 4.Ερνεστ Ομπιένα (Φιλιππίνες) 5.81μ.
- 5.Μένο Φλόον (Ολλανδία) 5.81μ.
- 6.Ερσού Σασμά (Τουρκία) 5.81μ.
- 7.Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) 5.81μ.
- 8.Μπο Κάντα Λίτα Μπέρε (Γερμανία) 5.61μ.
- 9.Ρενό Λαβελενί (Γαλλία) 5.61μ.
- 10.Μάθιου Κολέ (Γαλλία) 5.41μ
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