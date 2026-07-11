Δείτε πώς αντέδρασε ο Κουρτουά στο γκολ που άφησε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου το Βέλγιο.

Στην τελική ευθεία του προημιτελικού με την Ισπανία, το Βέλγιο έχασε τον Κουρτουά, που αποχώρησε τραυματίας, δίνοντας τη θέση του στον Λάμενς. Λίγα λεπτά αργότερα, ο νεαρός τερματοφύλακας καταδίκασε την ομάδα του, αποκρούοντας ασταθώς το σουτ του Κουμπαρσί και δίνοντας την ευκαιρία στον Μερίνο να χαρίσει στους Ίβηρες τη νίκη και την πρόκριση. Μοιραία, η κάμερα πήγε μετά από λίγο τον γκολκίπερ της Ρεάλ Μαδρίτης, με την έκφρασή του να τα λέει όλα...