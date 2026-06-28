Ο Εμμανουήλ Καραλής τερμάτισε στην 3η θέση του Diamond League του Παρισιού περνώντας με την πρώτη το 5.83 και χάνοντας μία φορά το 5.93 και δύο το 6.03.

Στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο μίτινγκ του Παρισιού για την σειρά Diamond League ανέβηκε ο Εμμανουήλ Καραλής. Ο πρωταθλητής μας δεν κατάφερε να περάσει το 6.03 και έμεινε στην τρίτη θέση.

Ο Καραλής ήταν ο πρώτος που πέρασε το 5.83 και μάλιστα με την πρώτη προσπάθεια, ένα ύψος που είχε αφήσει ο Αρμάντ Ντουμπλάντις. Ο Σουηδός που κατέκτησε και το χρυσό πέρασε με άνεση το 5.93 και 6.03 με τον Καραλή να ρίχνει μία φορά το 5.93, να το αφήνει και να πηγαίνει στο 6.03. Ένα ύψος που έριξε δύο φορές και έμεινε στην 3η θέση, καθώς ο Μπαπτίστ Τιερί είχε περάσει και μάλιστα με την πρώτη το 5.93, ρίχνοντας ωστόσο με την σειρά του τρεις φορές το 6.03.

Ο σπουδαίος Ντουμπλάντις μετά το 6.03 που ήταν και ρεκόρ του συγκεκριμένου μίτινγκ πήγε στο 6.13 όπου και αυτό το πέρασε με χαρακτηριστική άνεση. Ο Ντουμπλάντις προσπάθησε να σπάσει ακόμα ένα Παγκόσμιο ρεκόρ και ανέβασε τον πήχη στο 6.32, ένα ύψος που στην πρώτη του προσπάθεια δεν το πέρασε. Και η δεύτερη προσπάθεια ήταν ακόμα χειρότερη και δεν το πέρασε. Η τρίτη του ήταν καλύτερη προσπάθεια, αλλά και πάλι δεν πέρασε τον πήχη και έτσι δεν έκανε ακόμα ένα Παγκόσμιο ρεκόρ. Πήρε βέβαια την πρώτη θέση με 6.13 μια νίκη που ήταν η 44η σε Diamond League για τον τεράστιο αυτόν αθλητή.