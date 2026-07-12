ΑΕΚ: Σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα ο πρώην ποδοσφαιριστής της, Μανού
Μία άσχημη είδηση μας έρχεται από την Πορτογαλία, καθώς όπως έγινε γνωστό, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής Μανού έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, σε ηλικία 43 ετών.
Ο αδικοχαμένος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής έπαιξε σε ομάδες όπως η Μπενφίκα, η Αλβέρκα, η Μαρίτιμο, η Λέγκια Βαρσοβίας, η Βιτόρια Σετούμπαλ αλλά και η ΑΕΚ, από την οποία είχε περάσει με δανεισμό τη σεζόν 2007/08.
Το δυστύχημα έλαβε χώρα το βράδυ του Σαββάτου (11/7) σε περιοχή περίπου 50 χιλιόμετρα έξω από τη Λισαβόνα, με πολλούς από τους συλλόγους που εκπροσώπησε ο Μανού να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον απροσδόκητο χαμό του Πορτογάλου.
Manu morre aos 43 anos, vítima de um acidente de viação.— Diário de Transferências (@DTransferencias) July 11, 2026
Enquanto futebolista, o antigo jogador representou o Benfica, FC Alverca, Estrela da Amadora, Marítimo, Vitória FC, Lourinhanense, SL Cartaxo, Vilafranquense, AEK, Legia, Beijing, Ermis Aradippou, Pafos FC, Modena e… pic.twitter.com/WxkH76qKwb
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