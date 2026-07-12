Νορβηγία - Αγγλία: Η τοποθέτηση της FIFA για το πρώτο γκολ του Μπέλιγχαμ
Με δύο γκολ του Μπέλιγχαμ, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και πέρασε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους Νορβηγούς πάντως να διαμαρτύρονται για το ακυρωθέν γκολ του Χέγκεμ αλλά και την εγκυρότητα του πρώτου τέρματος των Βρετανών.
Κι αυτό, καθώς θεωρήθηκε ότι όσο η μπάλα βρισκόταν στον αέρα στο ξεκίνημα της φάσης, βρήκε στο καλώδιο της spidercam, αλλάζοντας πορεία! Εντούτοις, υπήρξε τοποθέτηση της FIFA σχετικά, σύμφωνα με την οποία οι αισθητήρες της μπάλας δεν κατέγραψαν κάποια επαφή...
Αναλυτικά:
Πριν από το γκολ της Αγγλίας στο 45+2' απέναντι στη Νορβηγία, ο αισθητήρας στη συνδεδεμένη μπάλα (Connected Ball) δεν κατέγραψε καμία κορύφωση στον «καρδιακό παλμό της μπάλας» όσο αυτή βρισκόταν στον αέρα. Επομένως, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η μπάλα ακούμπησε το εναέριο καλώδιο και ότι αυτό επηρέασε την πορεία της.
Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT— FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026
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