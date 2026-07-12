Η FIFA τοποθετήθηκε αναφορικά με το αν βρήκε η μπάλα στο καλώδιο της spidercam πριν το πρώτο γκολ της Αγγλίας ενάντια στη Νορβηγία.

Με δύο γκολ του Μπέλιγχαμ, η Αγγλία επικράτησε 2-1 της Νορβηγίας και πέρασε στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τους Νορβηγούς πάντως να διαμαρτύρονται για το ακυρωθέν γκολ του Χέγκεμ αλλά και την εγκυρότητα του πρώτου τέρματος των Βρετανών.

Κι αυτό, καθώς θεωρήθηκε ότι όσο η μπάλα βρισκόταν στον αέρα στο ξεκίνημα της φάσης, βρήκε στο καλώδιο της spidercam, αλλάζοντας πορεία! Εντούτοις, υπήρξε τοποθέτηση της FIFA σχετικά, σύμφωνα με την οποία οι αισθητήρες της μπάλας δεν κατέγραψαν κάποια επαφή...

Αναλυτικά:

Πριν από το γκολ της Αγγλίας στο 45+2' απέναντι στη Νορβηγία, ο αισθητήρας στη συνδεδεμένη μπάλα (Connected Ball) δεν κατέγραψε καμία κορύφωση στον «καρδιακό παλμό της μπάλας» όσο αυτή βρισκόταν στον αέρα. Επομένως, δεν υπήρξε καμία ένδειξη ότι η μπάλα ακούμπησε το εναέριο καλώδιο και ότι αυτό επηρέασε την πορεία της.