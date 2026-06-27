Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε για το πρώτο του μετάλλιο, κατά την ομιλία του στο SNF Nostos 2026, κάνοντας τους γονείς του να δακρύσουν από συγκίνηση.

Καλεσμένος στο Ίδρυμα «Σταύρους Νιάρχος» βρέθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής, στο πλαίσιο του SNF Nostos 2026. Στο πάνελ με τίτλο «Από την αριστεία στην αλλαγή» ο Έλληνας Ολυμπιονίκης βρέθηκε μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.

Μεταξύ άλλων, ο Εμμανουήλ Καραλής διηγήθηκε στο κοινό μία ιστορία που αφορούσε το πρώτου του μετάλλιο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αναφέρθηκε στις δυσκολίες που εμφανίστηκαν πριν τη διοργάνωση, την αστεία αντιπαράθεση με τη μητέρα του, αλλά και το ευτυχές τέλος το οποίο ήταν η συμμετοχή του και έπειτα η κατάκτηση του μεταλλίου.

Ο ίδιος, μάλιστα, με την πολύ όμορφη ιστορία του έκανε τους γονείς του να δακρύσουν από συγκίνηση στο τέλος αυτής, ευχαριστώντας τους για την πίστη που έδειξαν και δείχνουν σε εκείνον όλα αυτά τα χρόνια.

Οι δηλώσεις του Καραλή

«Πριν το Παγκόσμιο πρωτάθλημα είχα μάθει πως είμαι 20ος στα rankings. Μία εβδομάδα αργότερα πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα, με καλεί ο ατζέντης μου και μου λέει πως πέντε αθλητές ακυρώθηκαν. Είπα "οκ μόνο 12 αθλητές θα πάνε, εγώ είμαι 15ος".

Είχα κλείσει τα εισιτήρια για τις διακοπές μου, μιας και η σεζόν είχε τελειώσει και είπα στη μητέρα μου να μου τα δώσει. Εκεί αρνήθηκε γιατί μου είπε πως θα πάω στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα. Της λέω "ρε μαμά, δεν θα πάω στο Παγκόσμιο, είμαι 15ος στην κατάταξη, θα πάνε μόνο 12 άρα δεν θα πάω".

Τρεις μέρες πριν την έναρξη του Παγκόσμιου, ο ατζέντης μου με κάλεσε ξανά. Μου λέει "δεν θα το πιστέψεις, είσαι ο 12ος αθλητής και υπάρχουν πιθανότητες να πας". Η μητέρα μου καθόταν και με έβλεπε σαν να έλεγε "εγώ στα έλεγα". Εν τέλει πήγα στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα και κατέκτησα το πρώτο μου μετάλλιο.

Μου αρέσει πάντα να λέω αυτή την ιστορία. Δεν πίστευα στον εαυτό μου, αλλά είχα μια ομάδα ένα... οικοσύστημα και κόσμο που πίστευαν σε μένα. Πήγα εκεί, κέρδισα το μετάλλιο. Και είναι αυτό που λέω στον κόσμο. Χτίστε ένα περιβάλλον που πιστεύει σε εσάς.

Μαμά σε ευχαριστώ και σε αγαπώ. Και φυσικά και σε σένα μπαμπά που είσαι ο προπονητής μου».

Δείτε τις δηλώσεις του Έλληνα Ολυμπιονίκη από το 14:00 και μετά