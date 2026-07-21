Ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την τελευταία του προπόνηση πριν αναχωρήσει για το Λούμπλιν, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με την Ντιναμό Κιέβου.

Με προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία συνεχίστηκε σήμερα (21/7)το πρωί η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Ντιναμό Κιέβου στο Europa League.

Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις Rondo, τακτική κι εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Πριν από την έναρξη της προπόνησης, πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός, με αφορμή την επίσημη έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν, παρουσία του CEO της ΠΑΕ, Αγησίλαου Τουμαζάτου.

Σε ό,τι αφορά το ιατρικό δελτίο του Λίσι, ο Σόλα Σορετίρε ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Σουαλιό Μεϊτέ και Κίριλ Ντεσπόντοφ συνέχισαν με θεραπεία.

Το πρωί της Τετάρτης (22.07) ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για το Λούμπλιν.