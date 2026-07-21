Q&A στον Γιώργο Αυτιά, Ευρωβουλευτή

«Αν δεν πέσει το κόστος της ενέργειας, δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές»

Ο Γιώργος Αυτιάς εξήγησε γιατί οι λογαριασμοί ρεύματος παραμένουν υψηλοί, επιρρίπτοντας ευθύνες σε διαχρονικές ευρωπαϊκές και ελληνικές καθυστερήσεις.

Την ανάγκη για άμεσες επενδύσεις στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις και στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης ανέδειξε ο ευρωβουλευτής Γιώργος Αυτιάς, υποστηρίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί ουσιαστική μείωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος των νοικοκυριών.

Απαντώντας σε ερώτηση για το πώς η ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική μπορεί να μεταφραστεί σε χαμηλότερες τιμές για τους Έλληνες καταναλωτές, τόνισε ότι η Ευρώπη καθυστέρησε σημαντικά στη δημιουργία ισχυρών ηλεκτρικών διασυνδέσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σήμερα μεγάλες ανισορροπίες στην αγορά ενέργειας.

Όπως ανέφερε, πολλές χώρες της Βόρειας και Δυτικής Ευρώπης επένδυσαν εγκαίρως σε ενεργειακές υποδομές και εξασφάλισαν φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια, ενώ η Ελλάδα έχασε πολύτιμο χρόνο εξαιτίας καθυστερήσεων και πολυετών δικαστικών εμπλοκών στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο κ. Αυτιάς σημείωσε ότι σήμερα η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά μειώνει το κόστος τις ώρες ηλιοφάνειας. Ωστόσο, όταν η παραγωγή αυτή περιορίζεται, η χώρα αναγκάζεται να εισάγει ηλεκτρική ενέργεια, η οποία διατίθεται σε υψηλότερες τιμές.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η ενέργεια αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του κόστους στην οικονομία, καθώς επηρεάζει ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και μεταφοράς των προϊόντων. «Αν δεν πέσει το κόστος της ενέργειας, δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Ο ευρωβουλευτής αναφέρθηκε επίσης στις μεγάλες επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έργα πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ και όχι για λύσεις που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επιταχύνει την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ Βόρειας, Δυτικής, Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, υποστηρίζοντας ότι μόνο μέσα από έναν ενιαίο και ισχυρά διασυνδεδεμένο ενεργειακό χώρο θα μπορέσουν να μειωθούν ουσιαστικά οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος και, κατ’ επέκταση, το συνολικό κόστος ζωής των πολιτών.