Στο Diamond League του Παρισιού αγωνίζονται την Κυριακή (28/6) ο Εμμανουήλ Καραλής και η Ελίνα Τζένγκο.

Ο Καραλής προέρχεται από την πρώτη του νίκη στη σειρά αγώνων, την περασμένη Παρασκευή στη Ντόχα, και στο Παρίσι θα κυνηγήσει τα μεγάλα άλματα σε έναν αγώνα με υψηλό συναγωνισμό. Εκεί θα είναι τόσο ο κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, Μόντο Ντουπλάντις, όσο και οι Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ), Κρις Μάρσαλ (Αυστραλία) και Κρίστοφερ Νίλσεν.

Ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ στο επί κοντώ με 6,17 μ. έχει περάσει στη διάρκεια της θερινής περιόδου τα 6,00 μέτρα.

Η Ελίνα Τζένγκο συνεχίζει τους αγώνες της στη σειρά των Διαμαντιών και έτσι, μετά τη Σιαμέν και το Όσλο, θα είναι παρούσα και στο Παρίσι. Η αθλήτρια έχει πετύχει φέτος 58,37 μ., επίδοση που θέλει να βελτιώσει.

Η Αριάδνη Αδαμοπούλου θα αγωνιστεί το Σάββατο (27/6) στο μίτινγκ του Χοφ με στόχο να βελτιώσει το φετινό της 4,48 μ. στο επί κοντώ. Στην ίδια διοργάνωση θα πάρει μέρος και η Αναστασία Μπουμπουλίδη.

Η Οξάνα Κορένεβα, μετά την καλή παρουσία της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, θα συμμετάσχει σε μίτινγκ στην πόλη Καρκεφού της Γαλλίας. Η αθλήτρια του τριπλούν θα επιδιώξει άλμα καλύτερο από το φετινό της 14,00 μ.