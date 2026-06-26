Ο προπονητής της Ακτής Ελεφαντοστού πέρασε στην αντεπίθεση μετά τα σχόλια του Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ για το αφρικανικό ποδόσφαιρο, τα οποία χαρακτήρισε ρατσιστικά.

Ντόρος έχει προκληθεί γύρω από τα σχόλια του Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ για το αφρικανικό ποδόσφαιρο. Ο Γερμανός πρώην μέσος της Μπάγερν Μονάχου και πρωταθλητής κόσμου με τη Γερμανία το 2014 επέλεξε έναν παράξενο τρόπο για να περιγράψει την πρόκριση της Ακτής Ελεφαντοστού στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ, με τα λόγια του γρήγορα να προκαλούν αντιδράσεις.

«Το αφρικανικό ποδόσφαιρο είναι λίγο άγριο, λίγο ανορθόδοξο και ίσως όχι τόσο προσηλωμένο στην τακτική» είχε σχολιάσει ο Γερμανός πρώην ποδοσφαιριστής, λόγια που έγειραν προβληματισμούς στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μέχρι πρότινος, οι «Ελέφαντες» δεν είχαν σχολιάσει το γεγονός, ώσπου τελικά ο προπονητής της εθνικής ομάδας, Εμερς Φαέ, να πάρει θέση.

Συγκεκριμένα ο Φαέ έκανε λόγο για ατυχή σχόλια με ρατσιστική χροιά κι εμφανίστηκε απογοητευμένος με τη συμπεριφορά του Σβαϊνστάιγκερ.

«Νομίζω ότι είναι λυπηρό» απάντησε σε σχετική ερώτηση και συνέχισε. «Ήταν ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ένας σπουδαίος παίκτης. Πάντα τον εκτιμούσα προσωπικά. Ως μέσος κι εγώ, μου άρεσε πάντα ο τρόπος που έπαιζε και το πώς καταλάβαινε το παιχνίδι. Τόσο πολύ, μάλιστα, που ένας φίλος μου, με τον οποίο προπονούμασταν μαζί και ήξερε πόσο τον θαύμαζα, με φώναζε "Μπάστιαν".

Όταν λοιπόν άκουσα αυτό το σχόλιο, απογοητεύτηκα. Απογοητεύτηκα από τον άνθρωπο. Όταν γνωρίζεις το ποδόσφαιρο τόσο καλά όσο εκείνος, είναι παράξενο να εκφράζεσαι με τρόπο που θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ρατσιστικό, αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Ο Σβαϊνστάιγκερ θα έπρεπε να γνωρίζει ότι το αφρικανικό ποδόσφαιρο δεν βασίζεται μόνο στη σωματική δύναμη. Είναι πολύ τεχνικό, πολύ τακτικό. Το μόνο που μπορώ να ελπίζω είναι ότι αυτά τα σχόλια ήταν ατυχή και δεν αντικατοπτρίζουν όσα πραγματικά πιστεύει.

Όμως γνωρίζουμε επίσης ότι πολλοί πρώην ποδοσφαιριστές γίνονται σχολιαστές και όλοι τους προσπαθούν να προκαλέσουν λίγο ντόρο ή αντιπαράθεση. Εκείνος υπήρξε παγκόσμιος σταρ και ίσως να σκέφτηκε ότι ο κόσμος τον έχει ξεχάσει. Δεν ξέρω. Εμείς, πάντως, θα προχωρήσουμε και θα προσπαθήσουμε να ξεχάσουμε όσα είπε» κατέληξε.