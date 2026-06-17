Δυνατή και πολυπληθής ομάδα θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ανδρών/Γυναικών, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο (20-21/6) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο του Βόλου.

Στην αποστολή συμμετέχουν δύο Ολυμπιονίκες, ο Μίλτος Τεντόγλου και η Κατερίνα Στεφανίδη, καθώς και η πέμπτη στο Παγκόσμιο του Τόκιο στον ακοντισμό, Ελίνα Τζένγκο, μαζί με τα κορυφαία ονόματα του ελληνικού στίβου.

Συνολικά, 84 αθλητές και αθλήτριες θα λάβουν μέρος στη διοργάνωση, η οποία θα συγκεντρώσει μερικά από τα μεγαλύτερα αστέρια του βαλκανικού στίβου.

Εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αθλητές και αθλήτριες που θα συμμετάσχουν από τις χώρες-μέλη της Βαλκανικής Ομοσπονδίας. Οι φίλοι του στίβου, που θα βρεθούν στις εγκαταστάσεις του σταδίου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν για δεύτερη διαδοχική χρονιά μια από τις κορυφαίες διοργανώσεις της Ευρώπης.

Άνδρες:

100 μ.: Γιάννης Βοσκόπουλος (ΠΑΟ), Παναγιώτης Λαγάνης (ΓΣ Σέρρες 93)

Γιάννης Βοσκόπουλος (ΠΑΟ), Παναγιώτης Λαγάνης (ΓΣ Σέρρες 93) 200 μ.: Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Αγίου Δημητρίου Οδυσσέας), Βασίλης Μυριανθόπουλος (ΠΑΟ)

Σωτήρης Γκαραγκάνης (ΟΦΚΑ Αγίου Δημητρίου Οδυσσέας), Βασίλης Μυριανθόπουλος (ΠΑΟ) 400 μ.: Βαγγέλης Καϊκης (ΕΑΤ Άθληση Τρικάλων), Γιάννης Σιμόνι (ΑΣ Άρης)

Βαγγέλης Καϊκης (ΕΑΤ Άθληση Τρικάλων), Γιάννης Σιμόνι (ΑΣ Άρης) 800 μ:. Χριστόφορος Κουτλής (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Χαράλαμπος Λαγός (ΠΑΟ)

Χριστόφορος Κουτλής (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Χαράλαμπος Λαγός (ΠΑΟ) 1500 μ.: Γιώργος Ματζαρίδης (ΑΣ Πολυνίκης Ορεστιάδας), Πέτρος Παπαϊωάννου (ΠΓΣ)

Γιώργος Ματζαρίδης (ΑΣ Πολυνίκης Ορεστιάδας), Πέτρος Παπαϊωάννου (ΠΓΣ) 3000 μ.: Γιώργος-Χριστόφορος Κύρτσης (ΓΑΣ Αγρινίου), Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς)

Γιώργος-Χριστόφορος Κύρτσης (ΓΑΣ Αγρινίου), Ανδρέας Γεωργίου (Αθηνόδωρος ο Αιγιεύς) 5000 μ.: Κώστας Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου), Ορφέας Ιωάννου (Πανναξιακός ΑΟ)

Κώστας Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου), Ορφέας Ιωάννου (Πανναξιακός ΑΟ) 110 μ εμπ. : Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ), Γιάννης Καμαρινός (ΠΑΟΚ)

: Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (ΠΑΟ), Γιάννης Καμαρινός (ΠΑΟΚ) 400 μ εμπ.: Δημήτρης Λεβαντίνος (ΠΑΟ), Πέτρος Παπαγιάννης (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας)

Δημήτρης Λεβαντίνος (ΠΑΟ), Πέτρος Παπαγιάννης (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) 3000μ Φ.Ε.: Γιώργος Τασιούλας (ΑΓΣ Ιωαννίνων), Αντώνης Ζαμπέλης (ΑΟ Κούρος Αίγινας)

Γιώργος Τασιούλας (ΑΓΣ Ιωαννίνων), Αντώνης Ζαμπέλης (ΑΟ Κούρος Αίγινας) Ύψος : Αντρέα Μίτα (ΑΣ Πρέβεζας ΕΥ ΖΗΝ)

: Αντρέα Μίτα (ΑΣ Πρέβεζας ΕΥ ΖΗΝ) Επί κοντώ : Αντώνης Σάντας (ΑΕΚ)

: Αντώνης Σάντας (ΑΕΚ) Μήκος : Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς), Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων)

: Μίλτος Τεντόγλου (ΓΣ Κηφισιάς), Νίκος Σταματονικολός (ΑΟ Μεγάρων) Τριπλούν : Γιάννης Γκάρτσιος (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Δημήτρης Τσιάμης (ΟΣΦΠ)

: Γιάννης Γκάρτσιος (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Δημήτρης Τσιάμης (ΟΣΦΠ) Σφαιροβολία : Κώστας Γενννίκης (ΠΑΟ), Ιάσων Μαχαίρας (Πανναξιακός ΑΟ)

: Κώστας Γενννίκης (ΠΑΟ), Ιάσων Μαχαίρας (Πανναξιακός ΑΟ) Δισκοβολία : Δημήτρης Παυλίδης (ΑΣ Αίας Κιλκίς), Αρτέμης Αδαμάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος)

: Δημήτρης Παυλίδης (ΑΣ Αίας Κιλκίς), Αρτέμης Αδαμάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος) Σφυροβολία : Χρήστος Φραντζεσκάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος), Γιώργος Παπαναστασίου (ΓΣ Κηφισιάς)

: Χρήστος Φραντζεσκάκης (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος), Γιώργος Παπαναστασίου (ΓΣ Κηφισιάς) Ακοντισμός : Δημήτρης Τσίτσος (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος), Γεώργιος Χριστακάκος (ΠΑΟ)

: Δημήτρης Τσίτσος (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος), Γεώργιος Χριστακάκος (ΠΑΟ) Δέκαθλο : Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου (ΣΚΑ Δράμας), Κώστας Καραγιαννίδης (ΓΣ Σέρρες 93)

: Άγγελος-Τζανής Ανδρέογλου (ΣΚΑ Δράμας), Κώστας Καραγιαννίδης (ΓΣ Σέρρες 93) 4Χ100 μ.: Ιωάννης Βοσκόπουλος, Θεόδωρος Βροντινός (ΠΑΟΚ), Βασίλης Μυριανθόπουλος,

Ιωάννης Βοσκόπουλος, Θεόδωρος Βροντινός (ΠΑΟΚ), Βασίλης Μυριανθόπουλος, Σωτήρης Γκαραγκάνης, Παναγιώτης Λαγάνης, Νίκος Παναγιωτόπουλος (Άθλος Κερατσινίου-Δραπετσώνας),

4Χ400 μ. : Βαγγέλης Καϊκης, Γιάννης Σιμόνι, Πέτρος Παπαγιάννης, Κυριάκος Τσικιλής (ΑΟ Ερμής), Πέτρος Κεχιόπουλος (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου), Βλαδίμηρος Ανδρεάδης (ΓΣ Κερατσινίου)

Γυναίκες:

100 μ : Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης)

: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης) 200 μ : Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης)

: Πολυνίκη Εμμανουηλίδου (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Ραφαέλα Σπανουδάκη (ΓΣ Ηλιούπολης) 400 μ : Αναστασία Ράπτη (ΠΑΟ), Κατερίνα Γρηγοριάδου (Παμμηλιακός ΑΣ)

: Αναστασία Ράπτη (ΠΑΟ), Κατερίνα Γρηγοριάδου (Παμμηλιακός ΑΣ) 800 μ : Γεωργία-Μαρία Δεσπολλάρη (ΠΑΟ), Εμμανουέλα Πλάκα (ΑΕΚ)

: Γεωργία-Μαρία Δεσπολλάρη (ΠΑΟ), Εμμανουέλα Πλάκα (ΑΕΚ) 1500 μ : Ανθή-Κοράινη Κυριακοπούλου (ΠΑΟ), Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης)

: Ανθή-Κοράινη Κυριακοπούλου (ΠΑΟ), Ιουλιάννα Ρούσσου (ΓΣ Ηλιούπολης) 3000 μ : Μελίσσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Μαρία Κάσσου (Πανναξιακός ΑΟ)

: Μελίσσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Μαρία Κάσσου (Πανναξιακός ΑΟ) 5000 μ : Ντενίσα Μπάλλα (ΠΑΟ), Ειρήνη Τσουπάκη (ΓΣ Αμαρουσίου)

: Ντενίσα Μπάλλα (ΠΑΟ), Ειρήνη Τσουπάκη (ΓΣ Αμαρουσίου) 100 μ. εμπ .: Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑ Καβάλας), Σοφία Καμπερίδου (ΑΠΣ Πυγμή)

.: Σοφία Ιωσηφίδου (ΟΚΑ Καβάλας), Σοφία Καμπερίδου (ΑΠΣ Πυγμή) 400 μ. εμπ .: Δήμητρα Γναφάκη (ΠΑΟ)

.: Δήμητρα Γναφάκη (ΠΑΟ) 3000 μ. Φ.Ε .: Νικολέτα Ραφαϊλάκη (ΑΣ Άγιος Νικόλας), Αθανασία Κοκκορού (ΑΠΚ Νεάπολης)

.: Νικολέτα Ραφαϊλάκη (ΑΣ Άγιος Νικόλας), Αθανασία Κοκκορού (ΑΠΚ Νεάπολης) Ύψος : Παναγιώτα Δόση (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος), Ολυμπία Τζούβελη (ΓΣ Νίκη Βόλου)

: Παναγιώτα Δόση (ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος), Ολυμπία Τζούβελη (ΓΣ Νίκη Βόλου) Επί κοντώ : Κατερίνα Στεφανίδη (ΑΟ Φιλοθέης), Αριάδνη Αδαμοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς)

: Κατερίνα Στεφανίδη (ΑΟ Φιλοθέης), Αριάδνη Αδαμοπούλου (ΓΣ Κηφισιάς) Μήκος : Αντριάνα Γκόγκα (ΑΣ Πανόραμα), Ναταλία Μπέση (Πρωτέας Ηγουμενίτσας)

: Αντριάνα Γκόγκα (ΑΣ Πανόραμα), Ναταλία Μπέση (Πρωτέας Ηγουμενίτσας) Τριπλούν : Οξάνα Κορένεβα (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Σπυριδούλα Καρύδη (ΑΟ Κάλλιστος)

: Οξάνα Κορένεβα (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), Σπυριδούλα Καρύδη (ΑΟ Κάλλιστος) Σφαιροβολία : Μαρία Μαγκούλια (Ένωση Καζώνης-Κάλυμνος 2000), Μαρία Ραφαηλίδου (ΑΠΣ Πυγμή)

: Μαρία Μαγκούλια (Ένωση Καζώνης-Κάλυμνος 2000), Μαρία Ραφαηλίδου (ΑΠΣ Πυγμή) Δισκοβολία : Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου (ΓΣ Ηλιούπολης), Ιωάννα Αραμπατζή (Δρομέας Θράκης)

: Χρυσούλα Αναγνωστοπούλου (ΓΣ Ηλιούπολης), Ιωάννα Αραμπατζή (Δρομέας Θράκης) Σφυροβολία : Σταυρούλα Κοσμίδου (Αίολος Πτολεμαΐδας ΓΕ), Παρασκευή Πουλλή (ΔΕΑΣ Δάφνη Ρόδου)

: Σταυρούλα Κοσμίδου (Αίολος Πτολεμαΐδας ΓΕ), Παρασκευή Πουλλή (ΔΕΑΣ Δάφνη Ρόδου) Ακοντισμός : Ελίνα Τζένγκο (ΑΣ Κένταυρος), Ελεονώρα Τσόγκα (Παμμηλιακός ΑΣ)

: Ελίνα Τζένγκο (ΑΣ Κένταυρος), Ελεονώρα Τσόγκα (Παμμηλιακός ΑΣ) Έπταθλο: Αναστασία Ντραγκομίροβα (ΑΣ Κένταυρος), Αναστασία Μπαλούμη (Παμμηλιακός ΑΣ)

Ομαδικά: