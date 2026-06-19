Την καριέρα του στην Athens Kallithea θα συνεχίσει ο Ροντρίγκο Λόπεζ, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με ανακοίνωση του.

Νεα προσθήκη έκανε η Athens Kallithea ενόψει της νέας σεζόν που έρχεται, καθώς ενισχύθηκε στα «φτερά» με την απόκτηση του Ροντρίγκο Λόπεζ, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζότανε στα Χανιά.

Αναλυτικότερα το κλαμπ της Αττικής ανακοίνωσε την απόκτηση του 24χρονου Παραγουανού εξτρέμ που στο παρελθόν έχει φορέσει μεταξύ άλλων τις φανέλες των Σαν Αντόνιο Μπούλο Μπούλο της Βολιβίας κλπ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση :

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του Παραγουανού εξτρέμ Rodrigo López, 24 ετών, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τα Χανιά.

Γεννημένος στη Santa Rita, ο López ξεκίνησε την καριέρα του στην Club Libertad, έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Παραγουάης, με 26 κατακτήσεις πρωταθλήματος. Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα σε ηλικία μόλις 16 ετών και στη συνέχεια αγωνίστηκε ως δανεικός στις Sportivo Ameliano, Atyrá και Guaireña, πριν αποχωρήσει από τη Libertad για να αποκτήσει περισσότερες εμπειρίες.

Μετά από μία σεζόν στη δεύτερη κατηγορία της Αργεντινής με τη Racing de Córdoba, ο López επέστρεψε στην Παραγουάη για λογαριασμό της Atlético Tembetary, με την οποία κατέγραψε συνολικά 20 συμμετοχές και τρία γκολ από το 2024 έως το 2025.

Τον Αύγουστο 2025 παραχωρήθηκε δανεικός στη San Antonio Bulo Bulo της Primera División της Βολιβίας, όπου μέτρησε συνολικά 23 συμμετοχές, δύο γκολ και τέσσερις ασίστ, πριν φτάσει στην Ελλάδα.

Τον Φεβρουάριο 2026 εντάχθηκε στα Χανιά και άφησε θετικές εντυπώσεις στο τελευταίο τρίμηνο της σεζόν 2025/26, καταγράφοντας 10 συμμετοχές και μία ασίστ.

Καλωσήρθες, Rodrigo».

