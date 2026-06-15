Η Ντέιβις-Γούντχολ έκανε πρεμιέρα στον ανοιχτό με 7,20μ. στο μήκος

Η Τάρα Ντέιβις-Χαλ στον πρώτο της αγώνα στον ανοιχτό στίβο είχε άλμα στα 7,20μ. στο μήκος, ενώ έτρεξε τα 100μ. εμπ. σε 12.47.

Η Τάρα Ντέιβις-Γούντχαλ ήταν η πρωταγωνίστρια στο World Athletics Continental Tour Gold του Λος Άντζελες, με την 27χρονη Αμερικανίδα να κάνει πρεμιέρα στον ανοιχτό στίβο με άλμα στα 7,20μ. στο μήκος.

Η ολυμπιονίκης στο Παρίσι και πρωταθλήτρια κόσμου στο Τόκιο βελτίωσε κατά δύο εκατοστά το ρεκόρ της που ήταν στα 7,18μ. από το 2014, ανεβαίνοντας στο Νο.19 όλων των εποχών στο αγώνισμα.

Η Ντέιβις-Γούντχολ σημείωσε τα 7,20μ. στο πρώτο της άλμα, ενώ είχε ακόμα προσπάθειες στα 7,14μ. και στα 7,09μ.

Να σημειωθεί πως η τελευταία της ήττα στο μήκος ήταν στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2023, ενώ στους τελευταίους 14 αγώνες, έχει ξεπεράσει τα επτά μέτρα στους 13.

TAKE A BOW, TARA! 👑



After a 12.47 personal best in the 100m hurdles, Tara Davis-Woodhall jumps a PB of 7.20m in the long jump at the LA Grand Prix. Wow. pic.twitter.com/RUQieRmUBo June 14, 2026

Λίγο πριν από τον αγώνα της στο μήκος η Τάρα Ντέιβις-Γούντχαλ πήρε μέρος και στα 100μ. εμπ., κατεβάζοντας το ατομικό της ρεκόρ στα 12.47, τερμάτισε στη 2η θέση πίσω από την ολυμπιονίκη Μασάι Ράσελ, που σημείωσε 12.26.

Olympic 100mH champ 🇺🇸Masai Russell flying to a 12.26 meet record at LA Grand Prix



Olympic long jump champ 🇺🇸Tara Davis-Woodhall runs a new personal best 12.47 in second place! pic.twitter.com/3DovWrzjGr June 14, 2026

O Γάλλος, Γιαν Κουζινό με βολή στα 82,44μ. σημείωσε εθνικό ρεκόρ στη σφυροβολία και παράλληλα βελτίωσε κατά ένα εκατοστό την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο, που ανήκε στον Καναδό, ολυμπιονίκη του Παρισιού, Έθαν Κάτζμπεργκ.