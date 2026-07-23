Λυκογιάννης: Μια ανάσα από τη Σαμπντόρια
Όλο και πιο κοντά στη Σαμπντόρια βρίσκεται ο Μπάμπης Λυκογιάννης, καθώς σύμφωνα με τον Νικολό Σκίρα, οι δύο πλευρές βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στη συμφωνία, με τον Έλληνα ακραίο μπακ να είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας.
Πιο συγκεκριμένα ο 32χρονος αριστερός μπακ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Γένοβα ως ελεύθερος μετά από τέσσερα χρόνια στη Μπολόνια, με τη συμφωνία με την ομάδα της Serie B να προβλέπει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Εξέλιξη που ήταν και η επιθυμία του ίδιου του παίκτη, καθώς ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στη Σαμπντόρια.
Το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, είχε γίνει γνωστό πως η υπόθεση όδευε προς happy end. Να θυμίσουμε πως ο Λυκογιάννης βρίσκεται στην Ιταλία από το 2018 όταν τον αγόρασε η Κάλιαρι πριν μετακομίσει στη Μπολόνια όπου με τη φανέλα της έχει μετρήσει 92 ματς, τέσσερα τέρματα και 9 ασίστ ενώ πανηγύρισε και το κύπελλο Ιταλίας.
Charalampos #Lykogiannis to #Sampdoria is at the final stage as a free agent. Contract until 2028. #transfers https://t.co/UHL7329D8M— Nicolò Schira (@NicoSchira) July 23, 2026
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