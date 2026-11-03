Καμαβινγκά: «Σημαντικό το παιχνίδι με την ΑΕΚ, πρέπει να συνεχίσουμε με πίστη για νίκες»

Ο Εντουάρντο Καμαβινγκά στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια τόνισε πως η Ρεάλ Μαδρίτης επιβάλλεται να παίξει με πίστη και σοβαρότητα για να φύγει από την Αθήνα με τη νίκη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Εντουάρντο Καμαβινγκά στη συνέντευξη Τύπου:

Στο αρχικό του σχόλιο: «Στέλνω μια μεγάλη αγκαλιά και όλη μου την αγάπη για τον Ντε Μιγκέλ. Είναι μια λυπηρή μέρα και όλη από τη Ρεάλ στέλνουμε μια μεγάλη αγκαλιά».

Για το ματς με την ΑΕΚ: «Πρέπει να συνεχίσουμε τον δρόμο μας. Το αυριανό ματς είναι σημαντικό και πρέπει να συνεχίσουμε με πίστη για νίκες».

Για το αν η Ρεάλ είναι καλύτερη στο κέντρο: «Ο Μπερνάρντο Σίλβα είναι σημαντικός παίκτης, κρατάει την κατοχή, δίνει στήριξη στο να βγάζεις την μπάλα. Θέλαμε αυτό το προφίλ. Έχουμε κερδίσει έξι συνεχόμενα ματς και έχει συμβάλει πολύ γιατί είναι ένας μεγάλος παίκτης».

Για το αν θεωρεί ότι θα φύγει ο Βινίσιους: «Όχι, έχει καρδιά Μερένχες και είναι οπαδός της ομάδας από παιδί. Δεν θεωρώ πως θα θελήσει να φύγει».

Για το αν έχει μιλήσει με τον Μουρίνιο για τον ρόλο του: «Είναι μια δύσκολη στιγμή για μένα γιατί ως τώρα στην καριέρα μου δεν το είχα βιώσει. Πάντα μετά τα αρνητικά μαθαίνουμε και έχω σκεφτεί πολύ. Είμαι ένας καινούργιος άνθρωπος, δούλεψα πολύ το καλοκαίρι με πειθαρχία για να τιμήσω την εμπιστοσύνη της ομάδας. Θέλω να βελτιώσω πολλά πράγματα. Ένα από αυτά που είπαμε είναι ότι με εμπιστεύεται και θέλω να τιμήσω την εμπιστοσύνη».

Για το αν ένιωσε δικαίωση στο Clasico: «Σκέφτηκα πολύ το καλοκαίρι, η οικογένειά μου με στήριξε πολύ. Ό,τι έγινε στο προηγούμενο ματς είναι αποτέλεσμα της αόρατης δουλειάς που βγαίνει στο γήπεδο. Αυτό που έκανα στο Καμπ Νου θέλω να συνεχίσω να το κάνω».

Για το τι έχει μάθει και τι έχει αλλάξει στη Ρεάλ: «Επέστρεψα στο σχολείο, έχω μάθει πολλά πράγματα. Θέλω να δουλεύω πράγματα για τον χαρακτήρα μου, να βελτιωθώ πνευματικά, πάντα έκανα διπλή προπόνηση και τώρα νιώθω ακόμα πιο ώριμος».

Για το τι τον έχει εκπλήξει από τον Μουρίνιο: «Είναι πιο συμπαθής από ό,τι πιστεύουν οι περισσότεροι. Είναι θρύλος, μαθαίνω πολύ κάθε μέρα για τη νοοτροπία μου ως παίκτης και άνθρωπος».

Για τις σχέσεις των παικτών της Ρεάλ και μεταξύ του προπονητή: «Πάντα είχαμε πολύ καλές σχέσεις. Πάντα έχουμε ένωση. Ίσως εσείς όταν τα αποτελέσματα δεν είναι καλά, λέτε ότι συμβαίνουν πράγματα στα αποδυτήρια. Είναι θετικά».

Για τις περσινές κριτικές που δέχθηκε και τι άλλαξε: «Δεν ακούω τι λένε οι δημοσιογράφοι. Έχω ακούσει άσχημα πράγματα για μένα και άλλους και δεν με ενδιαφέρει. Για την οικογένειά μου με επηρεάζει, για μένα όχι. Δεν με πληγώνει, αυτά γίνονται στη ζωή. Ένας παίκτης πρέπει να σκέφτεται πως θα βελτιωθεί».