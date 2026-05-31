Την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκεται επιβεβαίωσε και στα Βενιζέλεια η Ελένη Ιακωβάκη με την 17χρονη να κάνει δύο Πανελλήνια ρεκόρ Κ20 και Κ18 στα 400 μέτρα με εμπόδια.

Η νεαρή τερμάτισε σε 57.57, σε μια υποδειγματική για την εμπειρία της κούρσα, στη διάρκεια της οποίας όχι μόνο δεν έχασε τον ρυθμό της, αλλά εκμεταλλεύτηκε και το λάθος της Λάουρα Ζενέγια στο τελευταίο εμπόδιο. Η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα που είναι κόρη του σπουδαίου Περικλή Ιακωβάκη βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ Κ20, που ήταν 58.48 και ανήκε στη Δήμητρα Γναφάκη από τις 21 Ιουνίου 2016, καθώς και το 59.01 της Άννας Χατζηπουργάνη από τις 8 Σεπτεμβρίου 2020.

Η Ιακωβάκη κατέχει τη δεύτερη επίδοση στην Ευρώπη και στις δύο ηλικιακές κατηγορίες και είναι υποψήφια για διάκριση τόσο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Ριέτι όσο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κ20. Χαρακτηριστικό της εξαιρετικής κατάστασης της νεαρής αθλήτριας είναι πως έχει εξασφαλίσει το όριο συμμετοχής σε τρία αγωνίσματα (200 μ., 400 μ. και 400 μ. με εμπόδια) και στις δύο διοργανώσεις.

Τη δεύτερη θέση στο αγώνισμα κατέλαβε η Λάουρα Ζενέγια με 57.94 και την τρίτη η Ελημπιώνα Ζενέγια με 59.30.

Ατομικό ρεκόρ ο Γεννίκης στη σφαιροβολία

Ο Κώστας Γεννίκης έκανε την υπέρβαση και με βολή στα 19,55 μ. ξεπέρασε το ατομικό του ρεκόρ στη σφαιροβολία, βελτιώνοντας το 19,50 μ. του χειμώνα. Ο έμπειρος αθλητής, ο οποίος είχε δύο ακόμη έγκυρες βολές στα 19,08 μ. και 19,30 μ., κυνηγά την πρόκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ. Ο Ιάσονας Μαχαίρας ακολούθησε με 19,00 μ. και φετινό ρεκόρ, δείχνοντας να επανέρχεται μετά τον τραυματισμό που τον κράτησε πίσω στην έναρξη της θερινής περιόδου, ενώ ο Οδυσσέας Μουζενίδης ήταν τρίτος με 18,70 μέτρα.

Ο Ντονάτ Βάργκα (Ουγγαρία) ήταν νικητής στη σφυροβολία των Ανδρών με 74,69 μ., με τον Γιώργο Παπαναστασίου να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και να συγκεντρώνει πολύτιμους βαθμούς στο ράνκινγκ για το Ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Ο αθλητής του Αλέξανδρου Παπαδημητρίου είχε καλύτερη βολή στα 74,63 μ., σε μία ακόμη σταθερή παρουσία στη θερινή σεζόν. Ο Παπαναστασίου είχε ακόμη βολές στα 73,21 μ., 73,50 μ. και 73,87 μ. Ο Χρήστος Φραντζεσκάκης κατέλαβε την τρίτη θέση με 74,47 μ. στην πέμπτη του βολή και ο Μιχάλης Αναστασάκης την τέταρτη με ένα εκατοστό λιγότερο. Ο Κώστας Ζάλτος βρέθηκε πιο πίσω, στην έκτη θέση με 73,71 μ. Ο Φραντζεσκάκης είναι ο μόνος από τους Έλληνες που έχει πετύχει το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ.

Ο Πέτρος Παπαϊωάννου επανήλθε με νέο ατομικό ρεκόρ στα 1.500 μ., τερματίζοντας σε 3.45.73, σε μια κούρσα όπου ο Γιώργος Ματζαρίδης ήταν δεύτερος με 3.46.19 και ο Χαράλαμπος Λαγός τρίτος με 3.49.22.

Στα 400 μ., ο Γιάννης Σιμόνι μπορεί να μην έμεινε ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα, ωστόσο πήρε τη νίκη με 47.47, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Κυριάκο Τσικιλή με 47.86, επίδοση κοντά στο ατομικό του ρεκόρ των 47.52. Τρίτος ήταν ο Βλαδίμηρος Ανδρεάδης με 48.06.