Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Οι Galacticos και το μίτινγκ της Κύπρου με Τεντόγλου - Καραλή
Παρασκευή σήμερα (29/5) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων δεν είναι και τόσο...πλούσιο, ωστόσο υπάρχει δράση.
Στις 14:00 υπάρχει το καθιερωμένο ραντεβού με τους Galacticos by Interwetten, όπου Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου, Γιώργος Τσακίρης αλλά και οι Σταύρος Σουντουλίδης και Βασίλης Βλαχόπουλος σας μεταφέρουν το ρεπορτάζ και τα μεταγραφικά των ομάδων.
Από εκεί και πέρα υπάρχει στις 18:30 (ΕΡΤ2) το διεθνές μίτινγκ στίβου της Κύπρου, με τη συμμετοχή των Μίλτου Τεντόγλου και Εμμανουήλ Καραλή, ενώ δράση έχουμε και στα ξένα πρωταθλήματα μπάσκετ.
Οι σημερινές μεταδόσεις
- Galacticos by Interwetten - (14:00, YouTube Gazzetta)
- Βουλιαγμένη - Ολυμπιακός (17:00, ΕΡΤ2)
- Τουρκ Τέλεκομ - Αναντολού Εφές (18:00, Cosmote Sport 7)
- Διεθνές Μίτινγκ Λεμεσού (18:30, ΕΡΤ2)
- Roland Garros - (18:45, Eurosport 1)
- Μανρεσα - Ρεάλ Μαδρίτης (19:00, Cosmote Sport 8)
- Εροκσπορ - Φενέρμπαχτσε (20:30, Cosmote Sport 7)
- Μπρέσια - Αρμάνι Μιλάνο (21:00, Cosmote Sport 5)
