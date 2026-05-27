Βασίλης Παπαοικονόμου: «Εντάξει, δεν διαβάζω και τόσο, με τον στίβο κοιτώ να μπω στα ΤΕΦΑΑ»

Ο 18χρονος Βασίλης Παπαοικονόμου με άλμα στα 2,11μ. βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ στο Διεθνές Μίτινγλκ Αλμάτων στην Καλλιθέα και μετά έκλεψε την παράσταση με την ειλικρίνειά του.

Ο Βασίλης Παπαοικονόμου είναι ένα από τα πολλά ταλέντα που έχει να επιδείξει ο ελληνικός στίβος. Γεννημένος στις 29 Μαρτίου 2008, ο αθλητής του Τρίτωνα Θεσσαλονίκης με άλμα στα 2,11μ. βελτίωσε το ατομικό του ρεκόρ στο ύψος στη διάρκεια του 16ου Διεθνή Μίτινγκ Αλμάτων που διοργανώνει ο Φιλαθλητικός Καλλιθέας στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης».

Ζώντας στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, ο νεαρός αθλητής κυνηγά το όριο των 2.12μ., για το παγκόσμιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων, που θα φιλοξενηθεί στο Όρεγκον των ΗΠΑ τον Αύγουστο.

Όπως και να' χει ο Βασίλης Παπαοικονόμου είναι ειλικρινής, μιλώντας μετά τον αγώνα του στην ΕΡΤ 2 Σπορ, παραδέχθηκε πως το διάβασμα δεν είναι στο φόρτε του, λέγοντας πως μέσα από τον στίβο και τα μόρια θέλει να περάσει στα ΤΕΦΑΑ.

«Τα τελευταία χρόνια αρχίζω και παίρνω την προπόνησή μου λίγο πιο σοβαρά, γιατί παλιά το κυνηγούσα λιγότερο. Τώρα βλέπω και τα πρωταθλήματα, βοηθούν και τα μόρια, θέλω να περάσω ΤΕΦΑΑ, εντάξει δεν διαβάζω και τόσο, κυνηγάω μπας και με τον στίβο βοηθηθώ λίγο παραπάνω» είπε ο Βασίλης Παπαοικονόμου.

«Κάποτε στην προπόνηση πηδούσαμε σε αφρολέξ κι είχα τραυματιστεί»

Όμως ο αθλητής αναφέρθηκε στα προβλήματα στις εγκαταστάσεις που είχε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, λέγοντας τα εξής: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Πολυγύρου, γιατί τα τελευταία χρόνια μάς πήρε ένα στρώμα για να κάνουμε προπόνηση, πριν από τρία χρόνια πηδούσαμε σε δύο αφρολέξ, είχα τραυματιστεί, είχα πάθει δισκοκήλη κι είχα μείνει εκτός για καιρό».