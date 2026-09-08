Χρυσή Μπάλα 2026: Για πρώτη φορά κανένας ισπανικός σύλλογος δεν είναι υποψήφιος για τον τίτλο της καλύτερης ομάδας της σεζόν
Το πρωί της Τρίτης (08/09) ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για μερικές από τις κατηγορίες στην Χρυσή Μπάλα του 2026. Μία από τις κατηγορίες αυτές ήταν εκείνη της καλύτερης ομάδας για τη σεζόν 2025-2026, με τις 5 ομάδες που διεκδικούν το βραβείο να είναι η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, η Άρσεναλ, η Φλαμένγκο, η Μπόντο Γκλιμτ και η Μπάγερν Μονάχου.
Here is our first recap!
Nominated the Club of the Year ⬇️
Follow our live https://t.co/tzQSMLbRtM pic.twitter.com/6W3Rm7Y5dG— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
Από την συγκεκριμένη λίστα είναι φανερή μία απουσία, αυτή των ισπανικών σύλλογων. Μάλιστα αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2021 (όταν και δημιουργήθηκε το βραβείο) όπου μία ομάδα από την Ιβηρική Χερσόνησο δεν είναι ανάμεσα στις υποψήφιες για το βραβείο. Φυσικά αναφερόμαστε στους ανδρικούς συλλόγους, καθώς η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα είναι για ακόμη μία χρονιά υποψήφια για το βραβείο.
Κατά το παρελθόν, η Μπαρτσέλονα, η Ρεάλ Μαδρίτης ακόμη και η Χιρόνα έχουν υπάρξει υποψήφιες για το βραβείο της καλύτερης ομάδας της σεζόν, με τη «βασίλισσα» μάλιστα να το κερδίζει το 2024.
Για την ιστορία, την ισπανική... απουσία την βρίσκουμε μονάχα σε αυτήν την κατηγορία, καθώς σε άλλες όπως για παράδειγμα εκείνη του καλύτερου προπονητή, υπάρχει ολοκληρωτική κυριαρχία, με 4 από τους 5 υποψηφίους να είναι Ισπανοί!
Nominated for the 2026 Men's Coach of the Year ⬇️— Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026
Mikel Arteta - Arsenal
Luis de la Fuente - Spain national team
Unai Emery - Aston Villa
Vincent Kompany - Bayern Munich
Luis Enrique - Paris-SG pic.twitter.com/R6QOpW9j9l
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.