Χρυσή Μπάλα 2026: Για πρώτη φορά κανένας ισπανικός σύλλογος δεν είναι υποψήφιος για τον τίτλο της καλύτερης ομάδας της σεζόν

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Χρυσής Μπάλας, οι ισπανικοι σύλλογοι απουσιάζουν από τις υποψηφιότητες για την καλύτερη ομάδα της χρονιάς.

Το πρωί της Τρίτης (08/09) ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για μερικές από τις κατηγορίες στην Χρυσή Μπάλα του 2026. Μία από τις κατηγορίες αυτές ήταν εκείνη της καλύτερης ομάδας για τη σεζόν 2025-2026, με τις 5 ομάδες που διεκδικούν το βραβείο να είναι η δις πρωταθλήτρια Ευρώπης, Παρί Σεν Ζερμέν, η Άρσεναλ, η Φλαμένγκο, η Μπόντο Γκλιμτ και η Μπάγερν Μονάχου.

Here is our first recap!



Nominated the Club of the Year ⬇️



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Από την συγκεκριμένη λίστα είναι φανερή μία απουσία, αυτή των ισπανικών σύλλογων. Μάλιστα αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2021 (όταν και δημιουργήθηκε το βραβείο) όπου μία ομάδα από την Ιβηρική Χερσόνησο δεν είναι ανάμεσα στις υποψήφιες για το βραβείο. Φυσικά αναφερόμαστε στους ανδρικούς συλλόγους, καθώς η γυναικεία ομάδα της Μπαρτσελόνα είναι για ακόμη μία χρονιά υποψήφια για το βραβείο.

Κατά το παρελθόν, η Μπαρτσέλονα, η Ρεάλ Μαδρίτης ακόμη και η Χιρόνα έχουν υπάρξει υποψήφιες για το βραβείο της καλύτερης ομάδας της σεζόν, με τη «βασίλισσα» μάλιστα να το κερδίζει το 2024.

Για την ιστορία, την ισπανική... απουσία την βρίσκουμε μονάχα σε αυτήν την κατηγορία, καθώς σε άλλες όπως για παράδειγμα εκείνη του καλύτερου προπονητή, υπάρχει ολοκληρωτική κυριαρχία, με 4 από τους 5 υποψηφίους να είναι Ισπανοί!