Ioannina Half Marathon: Ένας αγώνας, σε μια διαδρομή, που πρέπει να ζήσεις

Βρεθήκαμε στα Ιωάννινα, δοκιμάσαμε τις αντοχές μας στον 9ο Ioannina Half Marathon, ζήσαμε την ατμόσφαιρα της διοργάνωσης, με την υπόσχεση να επιστρέψουμε για τον επετειακό αγώνα του 2027.

Tα Ιωάννινα έχει πολλούς λόγους κανείς για να τα επισκεφθεί κι εμείς ανακαλύψαμε άλλον έναν: τον Ioannina Half Marathon.

Η πρωτεύουσα της Ηπείρου μάς υποδέχθηκε περισσότερο με φθινοπωρινό καιρό την Παρασκευή 10 Μαΐου, για το διήμερο της γιορτής του αθλητισμού, το διήμερο που ακολουθούσε.

Η 9η έκδοση του Ioannina Half Marathon προσέφερε όμορφες στιγμές, σε μια πόλη που από μόνη της σφίζει από ζωντάνια.

Με τον παιδικό αγώνα των 1000μ. και τα 10 χλμ. το απόγευμα του Σαββάτου 9 Μαΐου και φυσικά τον ημιμαραθώνιο και τον αγώνα των 5 χλμ. το πρωί της επομένης.

Ασφυκτιώντας για χώρους άθλησης και ιδιαίτερα σε εξεύρεση νέων διαδρομών στο κλεινόν άστυ, τρέχοντας στην απόσταση του ημιμαραθώνιου στα Γιάννινα δεν έχεις παρά να ζηλέψεις.

Με φόντο το Ιτς Καλέ, που επιβάλλεται ο επισκέπτης να περπατήσει από άκρη σε άκρη, χωρίς να αναζητά τον χαμένο θησαυρό του Αλή Πασά, έχοντας την ηρεμία της Παμβώτιδας λίμνης και το πούσι που είχε καλύψει τα πάντα μια ώρα πριν από την εκκίνηση, απλά σκέφτεσαι τις άχαρες διαδρομές γύρω γύρω στο ΟΑΚΑ.

Ακόμα κι αν δεν νιώθεις ικανά προετοιμασμένος, όπως του λόγου μου, για τα 21,1 χλμ., οι ανησυχίες πώς θα εξελιχθεί η προσπάθειά σου, δίνουν τη θέση τους στην ανυπομονησία για την πιστολιά της εκκίνησης, να τρέξεις σε μέρη διαφορετικά.

Η διοργάνωση από την MY ADVENTURE και τον Σύλλογο Δρομέων Ιωαννίνων -με την υποστήριξη της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Ιωαννίνων- ήταν άψογη για τους 400 και πλέον δρομείς που πήραν εκκίνηση από την Πλατεία Μαβίλη για τη μεγάλη... βόλτα σε γειτονιές της πόλης. Η διαδρομή χωρίς ιδιαίτερα υψομετρικά, ιδανική για personal best, όπως υποστήριζαν οι άνθρωποι του αγώνα.

Με κατεύθυνση προς τα νότια, μέχρι τον οικισμό Κατσικά, κάπου στο 12ο χλμ., με σταθμούς τροφοδοσίας, το χαμόγελο των εθελοντών, κατοίκους στα πεζοδρόμια για ένα χειροκρότημα, ένα «μπράβο».

Και μετά να στρίβεις για να συναντήσεις το κομμάτι της διαδρομής που περίμενες πώς και πώς μέχρι τον τερματισμό. Τον παραλίμνιο πεζόδρομο, με το πέρασμα από τα γεφυράκια, στην απόλυτη ηρεμία, δίπλα στην Παμβώτιδα. Εκεί πραγματικά ζηλεύεις τους Γιαννιώτες που έχουν αυτό το δώρο στην καθημερινότητά τους.

Να μπορείς σε ελάχιστο χρόνο να βρίσκεσαι σε μια τοποθεσία όπου μακριά από τον θόρυβο της πόλης και με ασφάλεια, να έχεις τη δυνατότητα να τρέξεις, να περπατήσεις, να κάνεις ποδηλασία (o Ποδηλατικός Αθλητικός Σύλλογος Ιωαννίνων - P&I ήταν η μοναδική ελληνική επαγγελματική ομάδα στον πρόσφατο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026), να αδειάσεις το κεφάλι σου.

Ο Ioannina Half Marathon χρόνο με το χρόνο μεγαλώνει όμορφα σαν ένα εννιάχρονο παιδί, που το 2027 θα είναι 10 ετών και από τώρα μας καλεί να τον βάλετε στα σχέδιά σας.