Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν μπόρεσε να βγάλει τις υψηλές πτήσεις στο πρώτο Diamond League της σεζόν στη Σαγκάη, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα του με επίδοση στα 5.70μ., που τον έφεραν στην 7η θέση της κατάταξης.

Ο Καραλής χρειάστηκε την 3η προσπάθεια για να ξεπεράσει τα 5,70μ. και στη συνέχεια άφησε τα 5,80μ., την ίδια στιγμή που ο Αρμάντ Ντουπλάντις δοκίμαζε επιτυχημένα στα 5,60μ. και στα 5,80μ., ύψος που πέρασε και ο Αυστρακλός, Κέρτις Μάρσαλ.

Ο πήχης ανέβηκε στα 5,90μ., με τον Ντουπλάντις να αφήνει το ύψος, τον Μάρσαλ να αποτυγχάνει τρεις φορές, ενώ την ίδια τύχη είχε και ο Καραλής, που έμεινε στα 5.70μ. και στην 7η θέση της κατάταξης. Ο Μάρσαλ με τα 5,80μ. πήρε τη 2η θέση, ενώ στα 5,70μ. ακολούθησαν και οι Τιμπό Κολέ, Μένο Φλόον, Σαμ Κέντρικς, Χουάνγκ Μπογκάι και Λι Τσενγιάνγκ.

Ο Ντουπλάντις στα 6.12μ., δοκίμασε στα 6,32μ.

Ο Ντουπλάντις μένοντας μόνος στον αγώνα, πέρασε με την 1η τόσο τα 6,00μ., όσο και τα 6,12μ. σημειώνοντας ρεκόρ μίτινγκ. Στη συνέχεια δοκίμασε τρεις φορές στα 6,32μ., όμως το 16ο παγκόσμιο ρεκόρ στην καριέρα του δεν ήρθε στη Σαγκάη.